O impacto ambiental da retomada dos canudos plásticos nos EUA

Recentemente, a administração do ex-presidente Donald Trump decidiu reverter a política anterior dos Estados Unidos sobre o uso de canudos, abandonando os modelos de papel em favor dos tradicionais canudos plásticos. A medida, anunciada em fevereiro, gerou críticas de ativistas ambientais e apoio da indústria de combustíveis fósseis.

Trump classificou a situação como “ridícula”, enfatizando as desvantagens dos canudos de papel, que, segundo ele, frequentemente se quebram e se desmancham durante o uso. Essa decisão contradiz uma política anterior que visava a redução do consumo de plásticos descartáveis pelo governo federal.

A adoção dos canudos plásticos por repartições públicas e parques nacionais é vista por muitos como um retrocesso nas políticas ambientais. Randa Kachef, especialista em sustentabilidade e pesquisadora do King’s College London, observa que a crítica ao design dos canudos de papel serve como um símbolo para perpetuar a ideia de que ser ecologicamente responsável é sinônimo de incômodo.

O problema do plástico nos oceanos

Historicamente, a imagem do canudo plástico esteve associada ao sofrimento animal, especialmente após a viralização de um vídeo, em 2015, que mostrava um canudo sendo removido da narina de uma tartaruga. Desde então, a poluição causada por plásticos tem sido reconhecida como um problema global sério.

Estima-se que mais de 380 milhões de toneladas de resíduos plásticos sejam geradas anualmente, com cerca de 8 bilhões de canudos plásticos poluindo praias ao redor do mundo. Embora representem menos de 1% dos resíduos marinhos, sua leveza e tamanho dificultam a coleta, tornando-se um grande problema ambiental.

Diante desse cenário, várias cidades e estados nos EUA, assim como marcas renomadas como McDonald’s e Starbucks, decidiram banir os canudos plásticos. Alternativas sustentáveis vêm sendo adotadas, como os canudos de metal, vidro e bambu.

Alternativas e desafios sustentáveis

Apesar dos benefícios ambientais, as alternativas também apresentam desafios. Os canudos de papel, por exemplo, muitas vezes possuem revestimentos plásticos para resistência à água, tornando sua reciclagem difícil. Além disso, pesquisas indicam que eles podem conter substâncias químicas prejudiciais à saúde em níveis superiores aos do plástico.

Já os canudos reutilizáveis, embora sejam mais sustentáveis, exigem um uso frequente para compensar o impacto da sua produção.

A nova diretriz governamental reforça a dependência do plástico, levantando preocupações sobre seu impacto ambiental a longo prazo. Rachel Radvany, ativista do Center for International Environmental Law (CIEL), afirma que essa mudança pode resultar em aumento no desperdício plástico.

Enquanto isso, a Associação da Indústria de Plásticos dos EUA comemorou a decisão, afirmando que o retorno ao uso do plástico é uma “escolha mais eficiente e econômica”.

Contudo, especialistas alertam que a discussão sobre canudos plásticos pode desviar o foco de um problema maior: a produção massiva de plásticos derivados de combustíveis fósseis. Hoje, 99% do plástico vem dessa fonte, contribuindo para altas emissões de gases do efeito estufa.

Com o setor petroquímico projetado para ser uma das maiores fontes de emissões até 2040, as implicações ambientais da decisão dos EUA devem ser avaliadas com seriedade.