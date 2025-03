Festival Verão Urbano encerra a estação com música e cultura em São Paulo

Criado e realizado pela Central Music, o Festival Verão Urbano chega à sua segunda edição nos dias 14, 15 e 16 de março (sexta-feira, sábado e domingo), encerrando a estação com uma programação diversificada na Central 1926, no centro de São Paulo. A proposta do festival é promover novas formas de ocupar e vivenciar o espaço urbano por meio da música e da cultura. É possível adquirir um ingresso para os três dias de evento ou ingressos individuais.

O primeiro dia do evento será dedicado às sonoridades da periferia brasileira, explorando gêneros como dancehall, funk e rap. O destaque da noite será a MC Luanna, que traz seu estilo único ao rap nacional. Além disso, a programação contará com DJ sets de nomes do underground, como Afreekassia, DJ Dayeh, Bonekinha Iraquiana, IamLopess, DJ Sophia e Rafa Duartt. O line-up reflete a ascensão desses ritmos e a força da cultura da favela, indo do baile funk ao dub.

Mistura de gêneros e a nova cena eletrônica

No segundo dia, o festival promove a fusão do grime britânico com o funk brasileiro, trazendo Tsunami diretamente do Reino Unido para conectar as batidas londrinas ao underground nacional. Já o DJ Leo da 17 representa a potência do funk de São Paulo, conhecido por seus sets envolventes que transitam entre o mandelão e influências eletrônicas. A noite ainda contará com Luks, Maestro, Kidzz, The Mente, Sapienza, Bella Branco e Braga, garantindo um encontro entre rap, funk e música eletrônica contemporânea.

O terceiro dia marca a presença da nova cena eletrônica underground urbana, com Clementaum e Carlos do Complexo, além da apresentação do artista Tonyyymon, que se destaca ao mesclar música eletrônica com trap, grime, funk e disco. A programação também inclui Janvi, trazendo seu R&B e Hip Hop, e as DJs Lívia (Tasha e Tracie) e Subúrbia, que comandam os sets durante o evento.

Com três dias de apresentações, o Festival Verão Urbano busca proporcionar uma experiência acessível e plural para o público. A curadoria é assinada por Rafa Duarte, Mafalda Ramos, Caio PK, Lys Vieira e Fábio Gabriel, enquanto a comunicação é dirigida por Tauã Teixeira e a agência RSW. A edição deste ano reforça o compromisso com a inclusão, provando que cultura, arte e música são para todes.

Serviço

Datas: 14, 15 e 16 de março

Local: Central 1926

Endereço: Praça da Bandeira, 137 – Bela Vista, São Paulo – SP

Ingressos: AQUI!