Festival Nacional da Canção abre inscrições para a 55ª edição

O Festival Nacional da Canção, um dos eventos mais aguardados e prestigiados do cenário musical brasileiro, está com inscrições abertas para a 55ª edição. Este ano, o festival pretende superar o número de inscrições do ano passado (1.000 músicas) e elevar a qualidade das composições. Compositores do Brasil e do exterior já podem se inscrever pelo site www.festivalnacionaldacancao.com.br. Além da premiação de R$ 250 mil, os participantes concorrerão ao cobiçado troféu Lamartine Babo, entregue ao primeiro colocado.

Os compositores podem inscrever quantas músicas desejarem, de qualquer gênero musical, mediante uma taxa de R$ 20,00 por música. As apresentações ocorrerão tanto presencialmente quanto online, com premiações diferenciadas para cada categoria. Os intérpretes, brasileiros ou estrangeiros, devem cantar suas músicas em português. “Este é um festival sem fronteiras”, destaca Gleizer Naves, idealizador do evento. “O importante é incentivar talentos de qualquer parte do mundo”, completa.

Cidades e datas do festival

Das músicas inscritas, 120 serão selecionadas para as etapas classificatórias. A abertura será em Tiradentes (MG), nos dias 25 e 26 de julho. Em seguida, o festival passará pelas cidades:

São Thomé das Letras – 1 e 2 de agosto

Perdões – 8 e 9 de agosto

Três Pontas – 15 e 16 de agosto

Coqueiral – 22 e 23 de agosto

Nepomuceno – 29 e 30 de agosto

As semifinais e a grande final acontecerão em Boa Esperança, nos dias 4, 5 e 6 de setembro.

55 anos de história musical

Desde sua criação, o Festival Nacional da Canção tem sido uma vitrine para novos talentos, contribuindo para a diversidade cultural brasileira. Criado em 1971, no auge dos grandes festivais televisivos, o evento acontece ininterruptamente e leva boa música e entretenimento para diversas cidades mineiras.

Detalhes das inscrições: