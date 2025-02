Festival de Verão Praia São Paulo começa no dia 21

O Festival de Verão Praia São Paulo, uma iniciativa da Prefeitura, promete trazer uma série de novidades e experiências para os paulistanos a partir do dia 21 de fevereiro. O evento, que ocorrerá em diversos centros esportivos municipais e na Represa Guarapiranga, na Zona Sul da cidade, contará com brinquedos infláveis voltados para o público infantil e uma área temática que simula uma “prainha”.

A proposta deste festival é conectar os cidadãos com atividades recreativas e esportivas que são comumente associadas ao ambiente praiano. O sucesso das edições anteriores, que atraíram um expressivo número de participantes, reforça a relevância do evento, que incluirá atividades como banana boat, stand-up paddle e caiaque na Represa do Guarapiranga, além de quadras de areia destinadas à prática de esportes.

As atividades do festival acontecerão todos os finais de semana — sextas-feiras, sábados e domingos — até o dia 13 de abril. A participação é totalmente gratuita, proporcionando uma ampla gama de atrações que promovem a integração social e o bem-estar dos cidadãos, enfatizando a importância do lazer e da prática de exercícios físicos.

A realização do Festival é fruto da colaboração entre a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) e a Associação Paulistana de Recreação, Esportes e Lazer (APREL). Essa parceria visa democratizar o acesso ao lazer, possibilitando que um maior número de pessoas participe das atividades programadas. Os locais onde as ações ocorrerão abrangem diversas regiões da cidade:

Zona Norte

CE Jardim São Paulo | Rua Viri, 425, Jardim São Paulo

Zona Sul

CE Santa Catarina | Rua Rodes, 112, Vila Santa Catarina

CE Vila Guarani | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani

Parque Praia do Sol | Avenida Atlântica, 3100, Guarapiranga

Zona Leste

CE Vila Curuçá | Rua Grapirá, 537, Vila Curuçá Velha

CE Tatuapé | Rua Apucarana, 233, Tatuapé

Zona Oeste

CE Lapa (Pelezão) | Rua Belmonte, 957, Alto da Lapa