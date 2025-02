Festival de Verão leva atividades gratuitas ao Parque Praia do Sol na zona sul de São Paulo

O Parque Praia do Sol, localizado às margens da Represa do Guarapiranga, será um dos principais pontos do Festival de Verão Praia São Paulo 2025, que acontece entre os dias 21 de fevereiro e 13 de abril. O evento, que chega à sua 3ª edição, leva o clima litorâneo à cidade, proporcionando atividades esportivas e recreativas gratuitas para toda a população.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) e a Associação Paulistana de Recreação, Esportes e Lazer (APREL) em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), o festival oferecerá atrações como stand-up paddle, caiaque, banana boat e quadras de areia para práticas esportivas. Além disso, a edição deste ano contará com brinquedos infláveis para crianças e uma área exclusiva que simula uma “prainha”, ampliando a experiência de lazer ao ar livre.

O Parque Praia do Sol, por sua localização privilegiada na Guarapiranga, se destaca como um dos pontos estratégicos do evento, proporcionando um ambiente ideal para a prática esportiva e momentos de lazer ao ar livre.

“Eventos como o Festival de Verão Praia São Paulo ajudam a valorizar ainda mais o patrimônio ambiental. Nossa prioridade é garantir que a população possa usufruir desses espaços com infraestrutura adequada e levar atividades que promovam bem-estar e qualidade de vida”, afirma o secretário do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi.

Além do Parque Praia do Sol, o programa estará presente em Centros Esportivos espalhados em todas as regiões da cidade, como no Jardim São Paulo (rua Viri, 425); nas unidades de Santa Catarina (rua Rodes, 112) e Vila Guarani (rua Lussanvira, 178); na Vila Curuçá (rua Grapirá, 537) e no Tatuapé (rua Apucarana, 233); bem como na Lapa (rua Belmonte, 957).

A programação completa do evento está disponível no site oficial da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer