Festival de Tênis de Mesa é destaque do Sesc Verão em Mogi

Nesta edição, o Sesc Verão traz como tema “Segue o Jogo!”, celebrando o contínuo incentivo à prática de esportes e atividades físicas ao longo da vida. Desta maneira, a programação visa priorizar o convívio social, a inclusão e a diversidade, tendo como foco não apenas inspirar um estilo de vida ativo, mas também promover experiências duradouras que estimulem todas as pessoas a incorporarem o esporte em suas rotinas.

O Tênis de Mesa é muito praticado profissional e amadoramente. Entre escolares ou não, jovens, adultos e crianças querem brincar nesse esporte olímpico e paralímpico.

Danielle Rauen conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro, representando o Brasil na categoria Classes 6-10 por equipes. Seguiu num crescente e conquistou ouro nas Olimpíadas de Tóquio (2020) e recentemente trouxe outra medalha de ouro do Jogos Olímpicos de Paris (2024). Com apenas 27 anos e todas estas conquistas a catarinense, Danielle Rauen (@dannirauen), não pára de treinar, além disso viaja o país falando de sua experiência e motivando outros jovens e até crianças para a prática esportiva.

Ela é a convidada do Sesc Mogi das Cruzes, nessa 30ª edição do Sesc Verão, e estará na unidade participando de um Festival da modalidade com medalhas para todas as pessoas participantes, além de uma apresentação e aula aberta. Para participar do Festival basta se inscrever gratuitamente pelo portal do Sesc Mogi. Para o bate -papo o acesso é livre e grátis.



Festival Tênis de Mesa

Bate-Papo e Vivência com Danielle Rauen

Sesc Verão

Domingo, Dia 26/1 das 14h às 17h

Bate Papo: Livre, Grátis!

Para Jogar no Festival: Inscrições antecipadasAqui

Programe-se e venha curtir o verão com + Esportes!

Acesse: sescsp.org.br/sescverao



Hidroanimação

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

aulas abertas com ritmos, movimentos, jogos e brincadeiras recreativas. Uma experiência dinâmica que promove interação e diversão para todos!.

De 4/1 a 30/3, sábados e domingos, das 11h às 11h30.

Piscina.

Grátis. Obs: somente com credencial e exame dermatológico válido.



Recreação Aquática

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

Ações lúdicas com brincadeiras, jogos e esportes aquáticos, promovendo diversão e interação entre os participantes..

De 4/1 a 30/3, sábados e domingos, das 14h30 às 15h30.

Piscina.

Vagas Limitadas. Grátis. Obs: somente com credencial e exame dermatológico válido.

Yoga Integral

Com Regina Botelho

O Yoga Integral combina exercícios de respiração (pranayama), posturas (ásanas) e práticas de meditação e relaxamento (dharana e dhyana) para elevar a consciência e integrar todas as áreas do ser.

De 5 a 26/1, domingo, das 10h às 11h.

Tenda.

Vagas Limitadas. Grátis!



Olimpíadas Brincantes

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

Ação educativa com diversos jogos e brincadeiras, estimulando o movimento e promovendo a sociabilização entre os participantes..

De 7 a 24/1, terça a sexta, das 15h às 16h

Gramado.

Grátis.



Lian Gong

Com Eliete Ramos

A ginástica terapêutica chinesa combina medicina tradicional e cultura física para fortalecer o corpo de maneira harmoniosa..

De 11 a 25/1, sábados, das 19h às 21h.

Dia 23/1, quinta, 16h30 às 17h30

Tenda.



Jump

Com ativava

Nesta atividade, convidamos o público a experimentar a modalidade e descobrir suas vantagens de forma divertida e energizante.

Dias 21 e 22/1, terça e quarta, das 19h às 20h

Galpão. Vagas Limitadas.

Grátis.



Spinning

Com Life Quality Esgrima

Utilizando bicicletas ergométricas, esta atividade proporciona um exercício completo para o corpo, promovendo melhoria da resistência, aumento da força e a superação de limites pessoais.

Dias 23 e 24/1, quinta e sexta, das 19h às 21h.

Galpão.

Grátis.

A partir de 12 anos.



Duathlon Indoor

Com Ativiva

Nesta ação, os participantes terão a oportunidade de vivenciar duas modalidades emocionantes.

Dia 25/1, sábado, das 9h às 10h.

Inscrições no App Credencial Sesc SP ou Portal Sesc a partir de 1/01

Praça de Convivência.

Grátis.



Arena Tênis de Mesa

Com Itaim Keiko.

Dia 25/1, sábado, 10h às 17h e

Dia 26/1, domingo, 10h às 13h.

Galpão

Grátis.

A partir de 16 anos.



Festival de Tênis de Mesa

Com a paratleta Danielle Rauen.

Festival da modalidade com medalhas para todos os participantes.

Dia 26/1, domingo, 14h às 17h.

Grátis.



Esporte de Campo

Vivencie esportes e jogos adaptados para o campo, como flag football, beisebol, frisbee, softball, badminton, entre outros.

De 28 a 31/1, terça a sexta, das 15h às 16h.

Gramado.

Grátis.

A partir de 5 anos.



Trans no Corre

Com coletivo trans no Corre

Bate-papo sobre gênero, sexualidade e a acessibilidade de pessoas transgênero à cultura esportiva, seguido de uma aula aberta de corrida.

Dias 28 3 30/1, terça e quinta, 19h às 21h.

Galpão.

Vagas Limitadas.

Grátis.

Lambaeróbica

Com Terra da Alegria

A prática desenvolve resistência cardiovascular e cardiorrespiratória, além de explorar a versatilidade de ritmos como pagode, axé, arrocha e outros..

Dias 29 e 31//1, quarta e sexta, das 19h às 21h.

Galpão.

Grátis