Festival de Natal reúne música, dança e teatro no Centro de SP

Do dia 12 a 16 de dezembro, será realizado o tão esperado Festival de Natal do Pátio Metrô São Bento. Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, o festival reúne diversas atrações gratuitas, com diferentes estilos, linguagens e muita cultura.

O primeiro dia de evento será repleto de muita música ao som de Joabe Reis, trombonista e produtor musical. O artista apresenta seu projeto autoral, que mistura jazz e hip-hop, às 12h, acompanhado por Sidmar Vieira (trompete), Josué Lopez (sax), Agenor de Lorenzi (teclado), Daniel Pinheiro (bateria) e Douglas Couto (baixo).

Na sexta-feira (15), o final de semana começa cedo com apresentação do grupo de samba Só Vendo Pra Crer. Em seguida, seis bailarinos se reúnem para a intervenção “Dançando o Natal”, onde ocuparão espaços e levando dança para o cotidiano das pessoas. A intervenção acontece às 12h e se repete às 16h30.

Em seguida, às 15h, o Cavalo Marinho toma conta da cena em uma apresentação que reúne música, dança e teatro. A Sambada de Cavalo Marinho, que acontece tradicionalmente no ciclo Natalino, é um encontro para celebrar a vida enquanto homenageia os Santos Reis do Oriente.

Para fechar o segundo dia de evento, o Pátio Metrô São Bento contará com a apresentação cheia de personalidade e talento do quarteto instrumental Jazz Riddim. A banda apresentará clássicos de natal com uma nova roupagem caribenha com as influências da música jamaicana — trazendo ritmos dançantes e comemorativos para este final de ano.

Para fechar o último dia, as famílias poderão levar as crianças para desbravar um novo universo, enquanto acompanham a jornada do jovem Jim em busca de um tesouro, no teatro infantil “A Ilha do Tesouro”. A apresentação acontece às 15h30 e será aberta para todos os públicos.

Confira a programação completa e mais informações sobre as atrações:

| Festival de Natal de São Paulo

Realização: Secretaria Municipal de Cultura

Apoio: Pátio Metrô São Bento

Local: Pátio Metrô São Bento – Praça da Colmeia (dentro da estação São Bento do metrô)

Valor: Gratuito

Dia 12/12

12h00: Joabe Reis

Joabe Reis: Trombonista e produtor musical apresenta 028, seu novo álbum autoral. Acompanhado por Sidmar Vieira (trompete), Josué Lopez (sax), Agenor de Lorenzi (teclado), Daniel Pinheiro (bateria) e Douglas Couto (baixo), Joabe apresenta músicas do novo álbum que contou com parcerias do lendário Bob Mintzer e Gabriel Grossi, além das mais conhecidas de Crew in Church (2020) e os singles Homem Pássaro, em parceria com Paula Lima e I Just Wanna Breathe, em parceria com Síntese. O trombonista é conhecido por misturar jazz e hip-hop e ser um dos representantes da nova cena do jazz nacional. O show é parte do projeto Joabe Reis | Circulação 028 aprovado pelo edital 2o Fomento Múltiplas Linguagens do Município de São Paulo

Dia 15/12

12h00: Só Vendo Para Crer

13h30: Dançando o Natal

15h00: Sambada de Cavalo Marinho

16h30: Dançando o Natal

17h00: Jazz Riddim

Só Vendo pra Crer: O grupo Só Vendo pra Crer apresenta suas músicas autorais do álbum “Suave na Nave”, e clássicos do samba no Centro Cultural São Paulo.

Dançando o Natal: Transitando entre o coreografado e a improvisação, encantando com brilho, plumas e paetês, a intervenção abre-alas para irreverentes sons e ritmos convidando o público a festejar e celebrar em meio às ruas e a multidão. A intervenção faz uma forma de valorização da cultura popular e propõe a celebração festiva do natal. Seis bailarinos ocupando espaços de circulação de pessoas, trazendo a dança para o cotidiano paulista.

Sambada de Cavalo Marinho: O Cavalo Marinho é uma manifestação popular brasileira, um ato cênico-musical de terreiro brincado na região da Zona da Mata Norte de Pernambuco e na Paraíba, que acontece tradicionalmente durante o ciclo Natalino, e possui uma combinação básica de três elementos em sua representação: música, teatro e dança. Sambada de Cavalo Marinho é uma grande festa, um encontro para celebrar a vida! Ao som de instrumentos como a rabeca, pandeiro, bages e mineiro, o grupo oferece um grande baile ao público em homenagem aos Santos Reis do Oriente.

Irie Christmas/ Jazz Rindim: Jazz Riddim é um quarteto instrumental formado pelo encontro de músicos atuantes na cena musical paulistana que juntos aquecem um caldeirão sonoro de suas influências em diversos estilos e vertentes da música jamaicana. É parte do universo da música jamaicana versões de músicas conhecidas tocadas com o tempero caribenho. O Jazz Riddim explora nesse projeto especial, canções natalinas apresentadas numa nova roupagem tropical e elegante sem deixar de ser dançante e comemorativa. Respaldados pelo icônico disco de Jacob Miller; Natty Christmas, o quarteto instrumental entra de corpo e alma no espírito natalino com versões dos maiores clássicos dessa data mágica como Wish You a Merry Christmas, Noite Feliz, Bate o Sino e muitas outras.

Dia 16/12

15h30: A Ilha do Tesouro

A Ilha do Tesouro: Em um solo com bonecos a Cia apresenta A Ilha do Tesouro, uma história cuja trama de aventura remete aos contos de heróis e suas provações, mas aqui nosso protagonista é Jim, um jovem, com cerca de 11 anos. Esse corajoso aventureiro conhece um velho lobo do mar, ganha um mapa do tesouro, singra os mares dentro de um enorme navio, enfrenta piratas, vence os perigos de uma ilha deserta, encontra um fantasma e por fim, descobre o seu tesouro.

Sobre o Pátio Metrô São Bento

O Pátio Metrô São Bento é um centro comercial, cultural e gastronômico a céu aberto, situado no Centro da cidade, aos pés do mosteiro de mesmo nome, um dos principais cartões postais paulistanos. O acesso ao Pátio também é privilegiado, através da estação São Bento do Metrô. O local atende aos mais de 3 milhões de passageiros que circulam pela região, como uma opção agradável, prática e segura de aproveitar o melhor do Centro. O espaço conta opções de alimentação, serviços e varejo, além de uma ampla programação cultural gratuita. A Praça da Colmeia, espaço de eventos do local, recebe atrações culturais regularmente, oferecidas sempre de maneira gratuita à população.

