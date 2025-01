Festival da Cunhã promete agitar o Amazonas

Uma verdadeira imersão na cultura e natureza da região Amazônica. Esse é o Festival da Cunhã, que foi apresentado na noite de ontem (29), em São Paulo, e promete celebrar as tradições e cultura da região. O projeto idealizado por Isabelle Nogueira, Cunhã-Poranga, em parceria com a Mynd, maior agência de marketing de influência e entretenimento do país, será uma espécie de aquecimento ao Festival de Parintins, que é considerado o maior espetáculo folclórico a céu aberto do mundo.

Entre os dias 22, 23 e 24 de maio, o público vai poder conferir as comidas típicas, tradições e apresentações de artistas locais com ritmos regionais do Amazonas. A Arena da Amazônia foi o local escolhido para a celebração e terá Isabelle como a grande anfitriã e mestre de cerimônia da festa.

“É com imensa alegria que vejo a primeira edição do Festival da Cunhã se tornar realidade! Será um verdadeiro palco de celebração da nossa cultura e da nossa gente. Queremos mostrar ao Brasil e ao mundo o poder da nossa identidade, com muita música, festa e vivências amazônicas”, celebra Isabelle.

Com o Norte ganhando cada vez mais visibilidade por suas riquezas naturais e culturais, o público pode esperar para viver experiências únicas durante os três dias de evento, reforçando a grandiosidade da região e sua rica herança cultural.

“Estamos muito felizes com a idealização do Festival da Cunhã, uma verdadeira celebração da cultura e grandiosidade da região Norte. Acreditamos que a arte e a música têm o poder de transformar e conectar pessoas. Com esse evento, queremos destacar as raízes, histórias e tradições que tornam a região da Amazônia um espetáculo único”, comenta Fátima Pissarra, CEO da Mynd.

O Festival da Cunhã contará com um grandioso palco de shows, uma feira cultural com artesanato e gastronomia típica. Além disso, o evento também terá um forte incentivo à contratação de fornecedores e prestadores de serviços locais, impulsionando a economia e a sustentabilidade da região.