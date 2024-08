Isabelle destaca a importância dos personagens amazônicos na preservação do meio ambiente

No dia 22 de agosto, é celebrado o Dia do Folclore, uma data que carrega consigo a riqueza e a diversidade das manifestações culturais brasileiras. Isabelle Nogueira, dançarina, influenciadora digital e Embaixadora do Festival Folclórico de Parintins, aproveita a ocasião para ressaltar a importância de valorizar os personagens do folclore amazônico, que não apenas preservam a cultura, mas também atuam como símbolos de luta pela conservação do meio ambiente.

“Os personagens do folclore amazônico, como o Curupira e a Iara, carregam em suas histórias lições poderosas sobre a importância de proteger a natureza. Cada lenda é um lembrete da nossa responsabilidade em cuidar do nosso ecossistema. Ao evidenciarmos essas figuras, estamos também reforçando a urgência de preservar a Amazônia e de lutar contra as ameaças socioambientais que a região enfrenta,” destaca Isabelle.

A Amazônia, berço de uma infinidade de mitos e lendas, é também um dos biomas mais ameaçados do planeta. Para Isabelle, fortalecer as tradições folclóricas e suas narrativas pode ser uma ferramenta poderosa na conscientização sobre a importância da sustentabilidade e da defesa do meio ambiente.

“Manter viva a cultura do nosso povo é fundamental para que as novas gerações entendam a relevância da Amazônia, não só como um patrimônio cultural, mas também como uma área vital para o equilíbrio ambiental do planeta,” afirma Isabelle.

ISABELLE



Isabelle Nogueira, 31 anos, natural de Manaus, é formada em Letras. Antes de se tornar dançarina e influenciadora digital, Isabelle iniciou sua carreira como professora, lecionando na região amazônica. Sua paixão pela cultura local e seu talento a levaram a ser reconhecida como a cunhã-poranga do Boi Garantido no renomado Festival Folclórico de Parintins, um dos maiores eventos culturais do Brasil.

Isabelle conquistou ainda mais visibilidade ao integrar o grupo ‘Pipoca’ na 24ª temporada do Big Brother Brasil. Sua participação no reality show trouxe à tona sua dedicação às causas sociais e culturais, destacando-se como uma defensora ativa dos direitos dos povos indígenas e da preservação ambiental. A ex-sister foi uma das finalistas mais queridas do programa de maior audiência do país. Após o Big Brother Brasil, Isabelle recebeu o título de Embaixadora do Festival Folclórico de Parintins.

Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação e a cultura, Isabelle utiliza suas plataformas digitais para promover a riqueza cultural da Amazônia e sensibilizar seus seguidores sobre a importância de valorizar e proteger as tradições indígenas. Seu trabalho como influenciadora digital e dançarina tem sido uma ponte vital para conectar a cultura amazônica a um público mais amplo, inspirando muitos a se engajarem na causa indígena.