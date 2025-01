Festival Bike Arte Brasil chega ao Recife em 02 de fevereiro

O Festival Bike Arte Brasil vai ocupar as ruas do Recife no dia 02 de fevereiro, transformando a cidade em um grande palco de arte, cultura e reflexão sobre a mobilidade ativa e sustentável. Realizado pelo Instituto Aromeiazero, o evento celebra a diversidade cultural, a arte e a inovação, e convida todas a população para participar de um movimento que une o direito à cidade e a sustentabilidade.

Nos últimos anos, Recife tem enfrentado sérios desafios na mobilidade urbana, marcados por um trânsito cada vez mais congestionado e um sistema de transporte público precário. A cidade está entre as que apresentam os piores índices de trânsito no Brasil, e os acidentes envolvendo ciclistas têm registrado um crescimento alarmante. Segundo levantamento da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo), entre 2022 e 2024, houve um aumento de 116,5% no número de acidentes com vítimas, especialmente devido à falta de infraestrutura e ao desrespeito no trânsito. Para enfrentar esses problemas, é fundamental investir em um espaço público mais seguro para quem escolhe a bicicleta como meio de transporte.

O Bike Arte Brasil surge nesse cenário como uma oportunidade de repensar o uso do espaço urbano, promover a segurança dos ciclistas e estimular a reflexão sobre a mobilidade sustentável. O evento contará com atividades culturais, educativas e artísticas, além de discutir a importância de criar um Recife mais acessível e seguro para todos.

No palco do festival, o público poderá aproveitar uma programação diversa, com destaque para apresentações culturais como a de DJ Kananda, uma aula de dança com o Movimento Brega Fit, um pocket-show de Rayssa Dias, e apresentações teatrais, como as da Família Malanarquista e Pé Vermêi. Além disso, o evento inaugura uma exposição de arte coletiva de Thays Medusa, Iara Izna, Abros e Kiá, com direito à visita guiada com audiodescrição.

Gratuito e com acesso livre, o festival também oferece uma programação especial para ciclistas e interessados, com o Ciclo Espaço, um ponto de acolhimento para troca de informações com a participação da Ameciclo, e uma mecânica comunitária para a manutenção de bicicletas. Para quem gosta de ação, haverá apresentações do grupo Meninos do Asfalto e a vivência guiada de Pedal Duplo Acessível, com audiodescrição.

“O Festival Bike Arte Brasil é uma oportunidade única para que a cidade e a mobilidade sustentável sejam vivenciadas e refletidas de maneira lúdica e interativa. O evento proporciona um espaço de troca e de construção coletiva, promovendo a arte, a cultura e o direito à cidade para todos, reforçando a importância da sustentabilidade e da inclusão no cenário urbano”, Carol Pires, coordenadora do Projeto Bike Arte Brasil.

As prévias que antecedem o festival ainda estão acontecendo! Participe das oficinas gratuitas até o dia 30 de janeiro, incluindo a Oficina “Bike pelos morros” com Victor Moura (Redes do Beberibe – @redesdobeberibe) no dia 26/01 às 09h00, no Compaz Eduardo Campos, Linha do Tiro, Recife – PE, e a Oficina de Pintura Criativa com Tati Naara (@naaratati) no dia 30/01 às 09h00, no Conjunto Habitacional Padre José Edwaldo Gomes. Saiba mais no site:https://aromeiazero.org.br/bikearte/

O Bike Arte Brasil é uma iniciativa do Instituto Aromeiazero, realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, com patrocínio da Rede, Edenred Ticket Log e Shimano. Esta edição conta com o apoio do Gabinete de Inovação Urbana da Prefeitura de Recife, do Compaz e da Treloso.