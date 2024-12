Bora de Bike chega a São Paulo 

A RECORD promove no domingo, dia 22 de dezembro, a primeira edição, na capital paulista, do passeio ciclístico Bora de Bike. O evento já é um sucesso em diversas cidades brasileiras, apoiado pelas emissoras locais da RECORD.

A concentração será às 8h, e largada, às 9h30, na Praça Ramos de Azevedo, na região do Vale do Anhangabaú. Os participantes irão percorrer 7 quilômetros nas ruas do centro de São Paulo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site boradebikesp.com.br. Os primeiros 2.500 inscritos ganham um kit exclusivo com camiseta, squeeze, sacochila e ainda participam do sorteio de bicicletas.