Festa Literária Internacional de São Sebastião chega à sua 4ª edição

A Festa Literária Internacional de São Sebastião – SP (FLISS) chega à sua 4ª edição e será realizada nos dias 6, 7, 8 e 9 de fevereiro de 2025. Com programação distribuída entre a Tenda da FLISS, o Teatro Municipal e a Livraria FLISS na Praça, no centro histórico de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, o evento promove encontros entre escritores, artistas e o público, consolidando-se como um espaço de troca e reflexão sobre literatura, humanidade, memória e cultura.

Realizada pelo Instituto Mpumalanga/Casa Brasileira, por meio do edital Lei Paulo Gustavo 21/2023-Ministério da Cultura e CULTSP, com apoio da Prefeitura Municipal de São Sebastião, a proposta da FLISS deste ano é trilhar caminhos para compreender os rumos da pegada humana sobre o planeta e os caminhos possíveis para a justiça social, a felicidade e um mundo saudável para todos os seres vivos. Pensar, pelo olhar da literatura, a relação humana com a natureza, promovendo encontros intergeracionais e reflexões sobre o Bem Viver. A edição traz conversas literárias e produções em várias linguagens artísticas, convidando a pensar os desafios contemporâneos para o corpo e a alma.

Com direção geral da jornalista Adriana Saldanha, curadoria da escritora Penélope Martins e um conselho curador formado pelas escritoras Janaína de Figueiredo e Alexandra Pericão, a FLISS se apresenta como um espaço para o pensar. “O acelerado progresso tecnológico, o crescimento da população e a explosão do consumo formam uma paisagem em colapso no antropoceno. Impasses antigos da história como a fome, a indigência, a migração forçada e os conflitos bélicos somam-se ao sufocamento de uma crise generalizada de saúde mental composta pelo ritmo perturbador do excesso das coisas individuais, ao mesmo tempo em que escancara o desafio de sobrevivência da própria espécie. A perplexidade de nos levarmos a sério como agentes transformadores, dispostos à reflexão profunda, evoca a responsabilidade coletiva de impulsionar o diálogo para criação de um novo protagonismo efetivamente dialógico”, elabora Penélope Martins.

Programação

A abertura oficial acontece no dia 6 de fevereiro, às 19h, no Teatro Municipal de São Sebastião, com a presença de Adriana Saldanha, presidente do Instituto Mpumalanga e da Casa Brasileira, das escritoras e curadoras Penélope Martins, Janaína de Figueiredo e Alexandra Pericão e de representantes da FUNDASS e da Secretaria Municipal de Turismo de São Sebastião. Na sequência, na primeira noite, às 20h, o palco do teatro recebe o escritor, pesquisador e professor Ademario Ribeiro Payayá e a escritora e curadora Penélope Martins para uma conversa sobre “Moquem Antropofágico para decolonizar e o Bem Viver para enraizar o amor”, com lançamento do último livro de Ademario Payayá, Moquem Antropofágico- Apontamentos para o Ensino Decolonial da Temática Indígena.

Ao longo dos quatro dias, a programação inclui atividades como o “Chá com Livros“, que trará um bate-papo com um dos maiores especialistas em dinossauros brasileiros, o biólogo, paleontólogo e escritor Luiz Anelli, logo no primeiro dia (6), na Tendas da FLISS, às 15h, e outro Chá com Livros sobre biografias com o jornalista Júlio Maria, biógrafo da cantora Elis Regina.

O “Círculo das Histórias” contará com rodas de conversa sobre poesia popular, literatura e oralidade com autores e narradores de histórias como Débora Kikuti, Marco Haurélio, Edson Ikê, Lucélia Borges, Zilza Helena, Isabel Galvanese e Alexandra Pericão e com a contadora de causos caiçaras, Neide Palumbo, entre outros escritores e narradores. Terá, ainda, conversas no palco do teatro com a escritora Andrea Del Fuego, a cordelista e escritora indígena Auritha Tabajara e com o escritor e crítico Julián Fuks. A produção de poetas sebastianenses abre espaço para Geraldo de Buta, escritor e agitador cultural da cidade de São Sebastião, e para o Sarau Suburbano do cineasta e escritor Alessandro Buzo, com Brenalta MC, Daniel Navarro e Jean Garfunkel, no final da tarde do sábado (8).

A agenda tem, ainda, exibições de filmes e debates com documentaristas e videastas, entre eles Paulo Alberton, Letícia Andra, Gabriela Romeu e Janaína de Figueiredo. Performances artísticas serão conduzidas pelo Palhaço Surubim e pela OssoBanda, para o público infantil, com cortejos na Rua da Praia. O show Tributo a Mercedes Sosa, com a cantora Indiana Nomma, movimentará a segunda noite (07), a partir das 21h, no Teatro Municipal, com entrada gratuita. No último dia, a FLISS prestará homenagem ao escritor Dalton Trevisan com a leitura de um conto por Alexandra Pericão e participação musical do maestro e saxofonista Almir Clemente.

A FLISS-4ª.edição encerrará sua programação no palco do Teatro Municipal com uma conversa com a escritora Andrea Del Fuego, “Quebrar a Regra: Como as Mulheres Fazem História”, que terá mediação da jornalista e podcaster Patrícia Palumbo.

A FLISS é uma realização do Instituto Mpumalanga e da Casa Brasileira, por meio do Edital Lei Paulo Gustavo 21/2023, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Conta com apoio da Prefeitura de São Sebastião-SP, por meio da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana-FUNDASS e da SETUR- Secretaria Municipal de Turismo. A direção geral é de Adriana Saldanha, com curadoria de Penélope Martins, Alexandra Pericão e Janaína de Figueiredo e produção executiva de Angela Santos.

As atividades da 4a.FLISS são gratuitas e abertas a todos os públicos, com acessibilidade.

SERVIÇO – entrada gratuita em todos os eventos

Festa Literária Internacional de São Sebastião (FLISS) – 4ª EDIÇÃO

DATA: 6 a 9 de fevereiro de 2025

LOCAIS das atividades:

Tenda FLISS – Praça do Artesão, Rua da Praia, Centro.

Teatro Municipal de São Sebastião – Av. Dr. Altino Arantes, 2 – Centro.

Livraria FLISS na Praça – Rua da Praia, nº 80, Centro.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 6/02/2025 – Quinta-feira

LIVRARIA FLISS – 14h às 21h – Livraria Suburbana na FLISS –com o livreiro Alessandro Buzo – Rua da Praia, nº 80 – praça.

14h- Abertura e performance de Luciano Draetta/Palhaço Surubim, com cortejo até a Tenda da FLISS

TENDA DA FLISS – PRAÇA DO ARTESÃO / RUA DA PRAIA

14h – Histórias da FLISS no Telão – Entrevistas gravadas – Instalação permanente

14h30 às 15h – Intervenções performáticas de Luciano Draetta

15h às 16h30 – Chá com Livros na FLISS – “Terra, endereço da vida, dos Dinossauros até aqui!” – Bate-papo com Luiz Anelli, escritor e paleontólogo.

Apresentação: Penélope Martins.

17h às 18h – Tarde de Autógrafos na FLISS

TEATRO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO :

19h – Abertura oficial FLISS – 4ª Edição.

20h – “Moquém Antropofágico para Decolonizar e o Bem Viver para enraizar o amor” – Lançamento de livro e conversa no palco com os escritores Ademário Ribeiro Payayá e Penélope Martins. Mediação: Gabriela Romeu.

Dia 7/02/2025 – Sexta-feira

LIVRARIA FLISS NA PRAÇA – Rua da Praia, altura nº 80

14h às 21h – Espaço Livraria Suburbana na FLISS

TENDA DA FLISS – PRAÇA DO ARTESÃO / RUA DA PRAIA

14h – Histórias da FLISS no Telão – Entrevistas gravadas – Instalação permanente

14h às 14h45 – Show da Banda OssoBanda – Para o público infantil

15h às 16h45 – Cinema para Toda Gente – “Onde vive em nós o sagrado” – Exibição dos filmes Benzô, de Letícia Andra, e Meninos e Reis, de Gabriela Romeu, seguida de conversa com as autoras e documentaristas. Mediação: Penélope Martins.

17h às 18h30 – Círculo das Histórias: “A poesia popular no fio da história” – Encontro com o escritor Marco Haurélio e os artistas visuais e xilógrafos Lucélia Borges e Edson Ikê. Mediação: Alexandra Pericão.

TEATRO MUNICIPAL:

19h às 20h30 – “Coração sagrado cajueiro: trajetória de luta, ancestralidade acolhedora” – Conversa no palco com a escritora Auritha Tabajara.

Mediação: Alexandra Pericão.

21h – Show “A Voz dos Sem Voz – Tributo a Mercedes Sosa”, com Indiana Nomma.

Gratuito – Aberto ao público. Classificação: livre

Dia 8/02/2025 – Sábado

LIVRARIA FLISS NA PRAÇA – Rua da Praia, altura nº 80 – 14h às 21h.

TENDA DA FLISS – PRAÇA DO ARTESÃO / RUA DA PRAIA

14h – Histórias da FLISS no Telão – Entrevistas gravadas – Instalação permanente

14h às 15h30 – Círculo das Histórias: “Do mar ao verbo” – Com os artistas de São Sebastião: Neide Palumbo (contadora de causos caiçaras), Geraldo de Buta (poeta) e Bel Galvanese (ilustradora, escritora e ceramista). Mediação: Janaína de Figueiredo.

16h às 17h30 – Chá com Livros na FLISS – Biografias – Conversa com o jornalista Júlio Maria, biógrafo de Elis Regina, e com a cantora e educadora Indiana Nomma.

Mediação: José Américo Câmera.

17h30 – Histórias da FLISS no Telão – Entrevistas gravadas – Instalação permanente

18h às 19h30 – “Palavra é rua” – Sarau Suburbano na FLISS. Apresentação de Alessandro Buzo, com participação dos poetas sebastianenses Brenalta MC, Daniel Navarro e Jean Garfunkel.

Microfone aberto para público, após performances.

TEATRO MUNICIPAL

20h – “Trilhas da memória e a prática do esquecimento” – Conversa com o escritor e crítico literário Julián Fuks. Mediação: Janaína de Figueiredo.

Dia 9/02/2025 – Domingo

LIVRARIA FLISS NA PRAÇA – Rua da Praia, altura nº 80

14h às 21h– Espaço livraria na FLISS – Rua da Praia

TENDA DA FLISS – PRAÇA DO ARTESÃO / RUA DA PRAIA

14h – Histórias da FLISS no Telão – Entrevistas gravadas – Instalação permanente

14h30 às 16h – Círculo das Histórias: “Para falar e inspirar a escuta do amor” – Encontro com a artista, pesquisadora e narradora de histórias Débora Kikuti e com Zilza Helena, educadora, contadora de histórias e representante da comunidade negra no Conselho Municipal de Cultura de São Sebastião.

Mediação: Alexandra Pericão.

16h – Tarde de Autógrafos – Comunicação da autora e autógrafos do livro Catálogo de Cantoras Negras, autora Luciana Oliveira.

Local: Tenda da FLISS.

16h30 às 18h30 – Cinema para Toda Gente: “Brotar a vida” – Exibição dos filmes da escritora Janaína e do jornalista documentarista Paulo Alberton, seguida de roda de conversa com os autores.

Mediação: Letícia Andra.

TEATRO MUNICIPAL:

19h às 19h30 – “A aura do mistério” – Homenagem ao autor Dalton Trevisan, com a narradora Alexandra Pericão e participação musical de Almir Clemente.

20h – “Quebrar a regra: como as mulheres fazem história” – Conversa no palco com a escritora Andrea Del Fuego.

Mediação: Patrícia Palumbo.

22h – Encerramento da FLISS