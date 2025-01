Porto de São Sebastião completa 70 anos com recorde histórico de movimentação

O Porto de São Sebastião, localizado no litoral norte de São Paulo, comemora nesta segunda-feira, 20 de novembro, seu 70º aniversário com um marco significativo em sua história: no ano de 2024, a movimentação alcançou 1,5 milhão de toneladas de produtos, representando um aumento de 47% em comparação ao ano anterior e estabelecendo um novo recorde.

Gerido pela Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), uma entidade vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), o porto está passando por um período notável de expansão. Recentes melhorias incluem a ampliação das áreas para operadores, aprimoramento das vias de acesso e investimentos significativos na infraestrutura destinada aos caminhoneiros. Além disso, foi lançado um chamamento público para a construção de novos berços de atracação.

Entre os principais produtos transportados ao longo deste ano estão o açúcar, que somou 498,5 mil toneladas; seguido pela barrilha, matéria-prima crucial na fabricação de vidros e embalagens, com 411,4 mil toneladas; o coque de petróleo, contabilizando 234,3 mil toneladas; e malte e cevada, que totalizaram 167 mil toneladas.

O Porto de São Sebastião destaca-se por sua configuração natural que o coloca como a terceira melhor região portuária do mundo. A profundidade natural do canal facilita a navegação de grandes embarcações, um fator que beneficia os operadores ao potencializar as operações de carga.

Ernesto Sampaio, diretor-presidente da CDSS, expressou sua satisfação ao celebrar essa data marcante: “É gratificante comemorar essa data com mais um marco histórico. Ao longo desses 70 anos, o Porto de São Sebastião tem sido fundamental para o desenvolvimento econômico e socioambiental da região. Temos a expectativa de dar continuidade a esse legado”.

A trajetória do porto remonta ao século XX. Em 1934, a União concedeu ao Estado paulista a autorização para a construção e exploração do Porto de São Sebastião. A movimentação iniciou-se em 20 de janeiro de 1955, mas a operação completa só teve início em 1963.

Investimentos e Inovações

Recentemente, o Porto concluiu a entrega de novos armazéns e está em processo avançado para implantar um novo terminal com investimentos estimados em R$ 660 milhões. Este novo projeto prevê a construção de um píer com dois berços para atracação. Também está em andamento um chamamento para desenvolver um pátio destinado aos caminhões, visando otimizar o fluxo desses veículos e oferecer infraestrutura adequada aos motoristas.

Um dos marcos importantes dessa nova fase é a retomada das exportações de café após uma pausa de 60 anos, além da conquista do 7º Prêmio Antaq na categoria Desenvolvimento Ambiental devido aos avanços nas operações relacionadas à gestão de resíduos, eficiência energética e conservação dos recursos naturais.