Festa do Peão de Hortolândia 2025

A cidade de Hortolândia se prepara para receber uma nova edição da emblemática Festa do Peão, que neste ano comemora o 34º aniversário do município. O evento está agendado para ocorrer entre os dias 16 e 19 de maio de 2025, prometendo um fim de semana repleto de atrações culturais, musicais e de entretenimento para todas as idades.

O local escolhido para a realização da festa será a Avenida da Emancipação, em frente à EMS Farmacêutica. A estrutura do evento foi aprimorada, com camarotes ampliados e melhorias em diversas áreas, tudo para garantir conforto e satisfação ao público presente. Eduardo Marchetti, presidente da comissão organizadora, enfatizou a intenção de proporcionar uma experiência memorável aos visitantes: “Nosso objetivo é entregar uma celebração que mantenha a excelência esperada por todos”, declarou.

Atrações Artísticas Inéditas

A programação musical deste ano promete agradar a diversos públicos, com a confirmação de artistas renomados da cena nacional.

Confira as atrações confirmadas:

16/05 (sexta-feira) : Matheus & Kauan e Agroboys

: Matheus & Kauan e Agroboys 17/05 (sábado) : Luan Santana e Open Farra

: Luan Santana e Open Farra 18/05 (domingo) : Ana Castela e DJ Kevin

: Ana Castela e DJ Kevin 19/05 (segunda-feira): Daniel (show especial no aniversário da cidade)

Uma festa que movimenta a economia

Além das apresentações musicais, o evento contará com as tradicionais competições de rodeio, que são sinônimo de emoção e adrenalina. A expectativa é que a festa gere um impacto econômico significativo na região, movimentando mais de R$ 8 milhões e beneficiando setores como hotelaria, alimentação e transporte. “Este evento vai além do entretenimento; ele representa um ponto de encontro cultural e econômico fundamental para Hortolândia”, destacou Marchetti.

Compromisso Social e Solidário

A Festa do Peão também reforça seu compromisso com ações sociais. Ingressos solidários e campanhas para arrecadação de alimentos estão previstas na programação, destinando os recursos às instituições assistenciais locais. “Buscamos não apenas celebrar, mas também deixar um legado de solidariedade e união na nossa comunidade”, afirmou um representante da organização.

Parcerias Estratégicas

A realização da edição 2025 conta com a parceria entre a Santana Eventos e a Prefeitura Municipal de Hortolândia. Essa colaboração é fundamental para consolidar a Festa do Peão como um dos eventos mais significativos da região, celebrando mais um ano de crescimento e realizações para a cidade.

Prepare-se para uma experiência inesquecível! De 16 a 19 de maio, Hortolândia se tornará o centro das atenções com este grandioso evento que promete marcar o calendário cultural da região.