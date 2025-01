Festa do Peão de Americana terá shows de Ana Castela, Luan Santana e Zé Neto e Cristiano

A Festa do Peão de Americana, um dos eventos mais tradicionais do rodeio brasileiro, ocorrerá entre os dias 6 e 15 de junho de 2025. Recentemente, a organização confirmou a presença de três renomados artistas da música sertaneja no line-up do evento: Ana Castela, Luan Santana e Zé Neto e Cristiano. Estas adições seguem o anúncio prévio da dupla Jorge e Mateus como atração confirmada.

O público poderá aguardar ansiosamente pelas apresentações, embora as datas exatas dos shows e o início da venda de ingressos ainda não tenham sido divulgados. Com uma trajetória marcada por sucessos, Ana Castela se apresentará pela quarta vez consecutiva no festival, trazendo consigo os hits de seus álbuns mais recentes, “Boiadeira Internacional” e “Herança Boiadeira”, além de suas colaborações com outros artistas brasileiros.

Luan Santana, uma figura proeminente na cena sertaneja ao longo dos anos, também marcará presença com a turnê de seu novo álbum, “Ao Vivo na Lua”, consolidando sua relevância e popularidade entre os fãs do gênero.

Por sua vez, o show da dupla Zé Neto e Cristiano promete ser um dos mais esperados. O público estará atento não apenas ao sucesso contínuo da dupla, que recentemente lançou os álbuns “Escolhas” e “Intenso”, mas também à volta dos palcos após uma pausa de 90 dias que Zé Neto precisou para tratar questões de saúde mental. A agenda de apresentações foi retomada no final de 2024, aumentando a expectativa em torno do seu desempenho no evento.