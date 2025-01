Festa do Peão em Americana terá Jorge e Mateus

Entre os dias 6 e 15 de junho, a cidade de Americana (SP) será palco da tradicional Festa do Peão, um dos eventos mais emblemáticos do Brasil. A grande novidade anunciada para a edição de 2025 é a apresentação da renomada dupla Jorge e Mateus, que se apresentará pela 16ª vez consecutiva no evento.

O show desta vez assume um caráter especial, pois coincide com a turnê que celebra os 20 anos de carreira da dupla. Em dezembro do ano passado, Jorge e Mateus revelaram que após essa turnê, farão uma pausa em sua agenda de apresentações para dedicar-se ao descanso, à família e ao processo criativo de novas composições.

Desde sua ascensão em 2007, Jorge e Mateus se tornaram ícones da música sertaneja, conquistando uma base de fãs fiel e acumulando uma impressionante lista de sucessos. Entre suas músicas mais memoráveis estão “Aí já era”, “O Mundo é tão pequeno”, “Tem nada a ver”, “Flor”, “Voa, Beija-Flor” e “Enquanto houver razões”.

A organização da Festa do Peão de Americana promete divulgar outras atrações que farão parte do line-up nos próximos meses. Contudo, ainda não foram divulgadas informações sobre a data exata da apresentação da dupla ou o início das vendas de ingressos.