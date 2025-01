Festa animada no BBB 25: Música, amizades e tensão de Paredão

A madrugada deste sábado, 25, trouxe uma atmosfera vibrante para os participantes do Big Brother Brasil 25, marcada por dança, música e um clima de apreensão em relação ao Paredão. Os brothers desfrutaram da festa com os shows de renomados artistas como Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira, que animaram a pista de dança com seus hits.

O evento musical não apenas elevou os ânimos dos participantes, mas também serviu como pano de fundo para conversas mais sérias e críticas sobre o funk carioca. Em meio à diversão, os gêmeos João Pedro e João Gabriel expressaram descontentamento com a seleção musical, gerando repercussão nas redes sociais.

Enquanto isso, Aline se viu em uma situação delicada após flertar com Diogo durante o Show de Quarta. A sister buscou entender a decisão do Líder em escolher seus aliados e tomou conhecimento das diferenças que existem entre Diogo e Vinícius, seu parceiro na competição. Apesar das tensões da competição, a amizade entre Aline e Vinícius permaneceu intacta, evidenciada pela sincronia do casal na pista ao som de Iza.

Aline decidiu compartilhar com Vinícius detalhes da conversa que teve com Diogo, levando ambos a refletirem sobre as relações e intrigas que permeiam o jogo. O clima de união foi palpável quando todos se juntaram para cantar um clássico de Claudinho e Buchecha, mostrando que a música ainda consegue unir os brothers em momentos de descontração.

Por outro lado, Vitória Strada teve uma conversa sincera com Maike sobre suas intenções românticas em relação a Giovanna. O jovem elogiou a sister, mas admitiu temer o envolvimento emocional no jogo.

No contexto do Paredão iminente, Camilla expressou sua convicção de que ela e Thamiris seriam as escolhidas pelo Líder. As especulações aumentaram entre os brothers sobre a escolha de Diogo ao colocar Aline na mira, especialmente após os momentos românticos vividos por eles na última festa.

A festa continuou animada até o amanhecer, com Guilherme e Dona Delma aproveitando cada instante. Por volta das 5 horas da manhã, os brothers ainda estavam brincando e dançando juntos. O evento culminou com Diogo e Aline compartilhando um momento especial na pista de dança, reforçando a sintonia entre eles enquanto o clima festivo chegava ao fim.