Ferraz de Vasconcelos ganha nova sede da Delegacia de Defesa da Mulher

O município de Ferraz de Vasconcelos, na grande São Paulo, ganhou nesta quarta-feira (3) uma nova sede da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A unidade, instalada no Parque Dourado, conta com estrutura própria e um ambiente acolhedor para atender as vítimas de violência doméstica e familiar.

O serviço da DDM já funcionava dentro do prédio do 1º Distrito Policial. No entanto, com a nova estrutura, a delegacia passa a contar com cinco salas, recepção para atendimento do público, sala de espera e banheiros. Dessa forma, as vítimas têm um espaço próprio para atendimento, fora do ambiente do 1º DP, onde são registradas ocorrências diversas.

Durante o evento, que contou com a presença de autoridades, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que a gestão está trabalhando para ampliar as políticas públicas em defesa das mulheres. Ele citou como exemplo o programa de monitoramento de agressores de mulheres com tornozeleira eletrônica, que começou a funcionar no ano passado na cidade de São Paulo. “Nossa intenção é trazer para Ferraz de Vasconcelos o projeto para proteger as mulheres dos agressores. É compromisso dessa gestão investir nas políticas públicas e no aumento da rede de proteção das mulheres em todo o estado de São Paulo”, destacou o chefe da pasta.

O programa é resultado de uma parceria da SSP com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Os infratores, em especial os agressores de mulheres, soltos em audiência de custódia, podem ser monitorados, a depender da decisão da Justiça, para evitar que eles se aproximem do raio de proteção da vítima. Caso ele viole a determinação, a tornozeleira emite um alerta no Centro de Operações da Polícia Militar (PM), que automaticamente despacha uma viatura para deter o infrator.

Atualmente, dos mais de 220 infratores que receberam a tornozeleira na capital paulista, 29 foram flagrados descumprindo a determinação judicial e foram presos. Ainda conforme o secretário, a intenção da atual gestão é expandir o programa para outras regiões do estado ainda neste ano.

“Queremos fortalecer e ampliar essa rede de proteção para garantir que o agressor permaneça longe das vítimas e não volte a cometer novos crimes”, completou Derrite.

O estado de São Paulo possui 140 DDMs instaladas em todo o território, sendo 11 com funcionamento ininterrupto, sendo sete na capital paulista e uma em Barueri. Além disso, há 141 salas DDMs 24 horas anexas aos plantões policiais em todas as regiões. Os espaços oferecem atendimento às vítimas por videoconferência por uma equipe especializada em defesa da mulher.