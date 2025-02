Fernando Seabra promove primeira Maratona da Inovação

No dia 15 de fevereiro, Alphaville será o cenário da 1ª edição da Maratona da Inovação, evento exclusivo idealizado por Fernando Seabra – autor best-seller, TEDx Speaker, o brasileiro que mais participou como mentor e avaliador de Reality Shows de Empreendedorismo e Startups no mundo – que promete transformar a forma como os empreendedores enxergam e aplicam a inovação em suas vidas e negócios.

O formato interativo e dinâmico da Maratona da Inovação

Com um formato dinâmico e interativo, o evento é voltado para quem deseja expandir seus horizontes, superar desafios e se preparar para os constantes movimentos do mercado, independentemente do setor ou do porte de sua empresa. O encontro é inspirado nos conceitos do livro A Mandala da Inovação, que apresenta uma metodologia prática e integrada para desenvolver soluções criativas e gerar impacto positivo em diferentes contextos. Entre os destaques do evento, estão as palestras de Elaine Julião, CEO da Revista Empreenda, e Juliana Munaro, especialista em inovação e uma das principais vozes do empreendedorismo no Brasil.

“A Maratona da Inovação é um evento para quem quer aprender na prática como tirar ideias do papel e fazer a diferença no mercado, foi pensado para quem quer sair da zona de conforto, se conectar com pessoas e descobrir novas formas de inovar”, resume Seabra.

Palestras e networking: chave para o sucesso no evento de Alphaville

Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de entrar em contato com conceitos aplicados diretamente à realidade do empreendedorismo. “Convido todos os empreendedores que estão em busca de inspirações e ferramentas concretas para elevar suas visões de negócio a se juntarem a nós nesse encontro, que será rico em conteúdo e uma ‘mão na roda’ para quem quer se aprofundar nos conceitos de inovação e aplicar em seu negócio”, acrescenta Seabra.

As inscrições para a Maratona da Inovação estão abertas e podem ser feitas através do link. As vagas são limitadas.

Data: 15 de fevereiro (sábado)

Horário: Das 9h às 19h

Local: Centro de Eventos Kairós, Alameda Mármore, 503, Alphaville SP

Vagas: 120 participantes