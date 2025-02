Sebrae-SP abre 10 mil vagas para universitários criarem startups

Um projeto acadêmico ou uma simples ideia pode ter um potencial de escala? É o que o Spark, programa do Sebrae-SP, pretende mostrar para universitários interessados em criar uma startup de sucesso. O programa está com 10 mil vagas abertas em todo o Estado de São Paulo, e as inscrições são gratuitas até o dia 31 de março no LINK.

O Spark é promovido pelo Sebrae for Startups, iniciativa do Sebrae-SP dedicada ao apoio às startups paulistas, e tem como objetivo demonstrar o potencial da academia na geração de inovação tecnológica. A proposta é engajar alunos no empreendedorismo por meio de capacitações, eventos de imersão e experiências inspiradoras.

“A proposta é mostrar para o aluno, dentro do ambiente acadêmico, se o que ele está estudando e desenvolvendo envolve um problema real. Os especialistas auxiliam na análise de mercado e na verificação de um cenário promissor para o lançamento da startup”, explica Alessandra Ruchet, gestora do Spark.

Em 2024, o programa contou com mais de mil participantes de 180 cidades e teve o apoio de 200 instituições de ensino para atrair alunos interessados em desenvolver um negócio tecnológico ou tirar um estudo científico do papel. Durante o período de inscrição, o Sebrae-SP realizará palestras sobre empreendedorismo em universidades para apresentar o programa.

Fases do programa

O Spark é dividido em etapas e inicia com 10 mil vagas abertas. A primeira fase oferece workshops online para orientar os participantes sobre comportamento empreendedor e temas como validação de negócio, cliente ideal, MVP (Produto Mínimo Viável), marketing, ecossistema de startups, fomento e pitch.

Na segunda fase, os participantes passam por um diagnóstico de seus projetos e recebem atendimentos com especialistas de mercado. Todos apresentam um pitch a uma banca avaliadora, e os melhores são selecionados para o Bootcamp, evento realizado em São Paulo que oferece mentoria, networking e palestras.

Ao todo, 60 projetos serão selecionados, sendo 30 da capital paulista e 30 do interior do estado. O Bootcamp terá duração de três dias e contará com suporte do Sebrae-SP, que arcará com passagens e hospedagem para os participantes do interior.