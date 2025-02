Fernando e Sorocaba quebram recorde mundial

A renomada dupla sertaneja Fernando e Sorocaba estabeleceu um novo marco na história da música brasileira ao quebrar o recorde mundial da maior bandeira já puxada por um veículo. A ousada ação foi realizada como parte das festividades de promoção do evento Churrasco On Fire 2025, demonstrando mais uma vez o espírito inovador que caracteriza os artistas. Confira:

O feito impressionante ocorreu em condições climáticas desafiadoras, com temperaturas atingindo 34 graus Celsius. O planejamento meticuloso envolveu toda a equipe da dupla, destacando-se a participação de Sorocaba, que esteve ativamente envolvido na montagem da bandeira. O processo exigiu mais de uma hora para ser concluído, evidenciando o empenho e dedicação que marcaram essa iniciativa.

Evento promete experiências inesquecíveis

Esse feito extraordinário não apenas reforça o compromisso de Fernando e Sorocaba com a inovação, mas também serve como um convite aos fãs para a próxima edição do Churrasco On Fire, que promete ser a maior já realizada. O registro em vídeo do evento já está disponível nas redes sociais, permitindo que admiradores de todo o Brasil testemunhem essa conquista.

Fernando e Sorocaba continuam a demonstrar que a criatividade e a música sertaneja podem caminhar juntas, consolidando sua posição como referências no cenário musical. Com cada nova ideia, eles provam que estão sempre dispostos a surpreender o público e elevar a cultura sertaneja a novos patamares.

Para conferir o vídeo do recorde e se preparar para o Churrasco On Fire 2025, os fãs podem acessar as plataformas digitais da dupla.