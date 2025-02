Fernando e Sorocaba anunciam o Churrasco On Fire 2025

Fernando e Sorocaba estão sempre à frente quando o assunto é inovação, e desta vez eles fizeram história! Em uma ação inédita para promover o Churrasco On Fire 2025, a dupla quebrou o recorde mundial de maior bandeira já puxada por um carro.

A cena, gravada na pista de testes da Ford em Tatuí, no interior de São Paulo, no último sábado, dia 15 de fevereiro, mostrou Sorocaba assumindo o volante da F-150, a maior picape do mundo, enquanto Fernando acompanhava como copiloto. Juntos, eles puxaram uma bandeira gigante de 18 metros, que, devido à resistência do ar, equivaleu a de 8,6 toneladas durante a ação, quebrando o recorde e simbolizando a grandiosidade do Churrasco On Fire.

Realizada sob um calor de 34 graus, a ação foi cuidadosamente planejada pela dupla e sua equipe e contou com a participação ativa de Sorocaba na montagem da bandeira, que levou mais de uma hora para ficar pronta. Fernando e Sorocaba mostram que, além de talentosos no palco e na música, são verdadeiros protagonistas de ações que marcam a história.

A ação, além de grandiosa, reforça o compromisso da dupla em sempre inovar e surpreender o público. E, como em uma verdadeira fábrica de ideias, Fernando e Sorocaba mais uma vez provam que inovação e música sertaneja andam lado a lado.