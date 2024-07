Fernando Anitelli apresenta novo álbum “Histórias para Cantar” em Mauá

O cantor e compositor Fernando Anitelli apresenta o novo álbum “Histórias para Cantar” em Mauá, no dia 18 de julho, no Teatro Municipal, às 19h. O show celebra as duas décadas de história do Teatro Mágico, convidando o público a participar dessa celebração única.

No palco, Anitelli promete uma apresentação memorável, revisitando clássicos como “O Anjo Mais Velho”, “Pena”, “Camarada d’Água” e “Nosso Pequeno Castelo”. Além desses sucessos, o público terá o prazer de conhecer algumas das novas canções da turnê “Histórias para Cantar”.

“O Teatro Mágico completou 20 anos e a nossa parceria com o público segue firme e forte e, neste ano, iremos presentear nossos fãs com muitas músicas inéditas, versões, clipes e uma turnê nova do Voz & Violão. Comemoraremos os 20 anos trazendo ao palco personagens que fizeram parte da história do Teatro Mágico”, comenta Fernando Anitelli.

SERVIÇO

Dia: Quinta-feira, dia 18 de julho

Horário: às 19h00

Local: Teatro Municipal

Ingresso

Endereço: Nadir Alves, 353 – Vila Noemia, Mauá – SP, 09371-522