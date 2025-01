Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio anunciam separação

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira, 29, ao comunicar a separação de seu parceiro Victor Sampaio através das redes sociais. O casal estava junto desde 2021 e compartilhou momentos significativos, incluindo um pedido de casamento em 2022 e o nascimento da filha, Pilar, em 2024.

No comunicado extenso, Fernanda abordou a nova dinâmica entre eles, enfatizando que a relação agora se restringe à amizade e à coparentalidade. “Eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar”, afirmou.

A decisão de encerrar o relacionamento foi tomada com foco no bem-estar da filha. “Quando a Pilar nasceu, percebi que só o que é bom para mim não basta; eu preciso do MELHOR para minha filha. Viver em um relacionamento que se tornou uma amizade não era saudável para nós“, explicou a apresentadora.

Fernanda também deixou claro que não houve fatores externos envolvidos na separação. “Para evitar especulações, asseguro que não houve agentes externos motivando essa decisão. Foi algo que surgiu naturalmente de nossas necessidades individuais e da convivência. Está tudo bem”, disse ela.

A atriz expressou tristeza pela separação, mas destacou a importância de transformar os sentimentos negativos em algo positivo. “Fica a tristeza por algo que se rompeu, mas não houve revolta ou brigas. Somos adultos e estamos prontos para reestruturar nossa relação de forma leve e bonita para todos”, acrescentou.

Victor Sampaio também fez um post nas redes sociais comentando sobre o término do relacionamento. Ele compartilhou que a separação foi decidida em conjunto no mês de dezembro e expressou gratidão por Fernanda: “Esse post é uma homenagem à minha parceira dos últimos quatro anos. Foram anos repletos de amor, autoconhecimento e cumplicidade”.

O ex-casal relatou que a despedida aconteceu em uma viagem a Fernando de Noronha, local onde tudo começou entre eles. Victor destacou que consideram essa fase como um novo começo: “Vemos isso como um recomeço de uma nova relação, pautada na amizade e na família”.

Ambos concordaram em manter uma relação saudável pelo bem de Pilar, prometendo sempre priorizá-la acima de qualquer desentendimento pessoal. “Ela será sempre nossa prioridade”, concluiu Victor.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio encerraram um ciclo juntos, mas estão determinados a criar um ambiente amoroso e seguro para sua filha.