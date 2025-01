Fernanda Paes Leme fala sobre inseguranças corporais após a maternidade

A atriz Fernanda Paes Leme, aos 41 anos, compartilhou uma profunda reflexão sobre suas inseguranças e as transformações que seu corpo passou após o nascimento de sua filha, Pilar, que veio ao mundo em abril de 2024. A criança é fruto da relação da artista com o empresário Victor Sampaio.

Durante suas férias na paradisíaca Fernando de Noronha, Fernanda revelou ter optado por levar mais maiôs do que biquínis, uma escolha que destaca uma mudança em seu comportamento em comparação a visitas anteriores à ilha, quando costumava usar mais biquínis.

“Estou insegura com meu corpo. Quando compartilho isso, muitas pessoas podem pensar: ‘Imagina, você está ótima!’. Eu reconheço isso, mas estou apenas expressando um sentimento que vivencio ao me olhar no espelho agora em comparação ao que via antes”, declarou a atriz em uma série de stories postados em seu Instagram no último sábado (4).

Fernanda enfatizou que, mesmo sendo uma mulher informada e empoderada, está enfrentando dificuldades em ser gentil consigo mesma após a experiência da maternidade. A atriz também expressou preocupações com a presença de paparazzi na ilha, que frequentemente capturam imagens de celebridades em trajes de banho.

“É uma loucura isso. Crescemos sob a pressão de que a mulher está sempre sendo julgada ou se colocando pressão para atender a padrões corporais irreais e inalcançáveis”, completou.

Adicionalmente, ela relembrou um episódio do passado, onde utilizou injeções para emagrecimento, mas teve que desistir do tratamento ao descobrir uma intolerância ao medicamento.