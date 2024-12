Fernanda Britto, influenciadora de etiqueta, morre aos 64 anos

A influenciadora digital Fernanda Britto, conhecida por suas dicas de etiqueta e seu carisma nas redes sociais, faleceu nesta quarta-feira (18) no Rio de Janeiro, aos 64 anos. A informação foi divulgada pela Casa de Saúde São José, onde ela estava internada desde o dia 4 de dezembro, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 22 de novembro.

Fernanda era uma figura marcante na esfera digital, acumulando mais de 1,7 milhões de seguidores no Instagram. Sua abordagem calorosa e atenciosa a seus fãs era notória; segundo sua equipe de assessoria, ela sempre se dedicava a responder mensagens e a interagir com seus seguidores de maneira pessoal.

A internação da influenciadora foi consequência do grave quadro neurológico que desenvolveu após o AVC. O hospital informou que Fernanda estava recebendo os cuidados necessários durante sua estadia, mas não resistiu às complicações da doença.

Além do impacto que causou nas redes sociais com seu conteúdo sobre etiqueta, Fernanda Britto deixa um legado de amor e conexão com as pessoas que sempre foram parte fundamental de sua trajetória profissional.