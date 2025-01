Férias no Museu da Energia de Itu une educação e recreação para crianças

Em janeiro, o Museu da Energia de Itu oferece uma programação especial de férias, com atividades interativas e oficinas para moradores e turistas. A iniciativa, voltada ao lazer e aprendizado, estimula a criatividade e a socialização. Integrada à 13ª Mostra do Circuito Tela Verde, a agenda promove a educação ambiental por meio do audiovisual. As atividades são gratuitas, voltadas a crianças de 4 a 12 anos e acontecem às quintas-feiras, às 15h, sem necessidade de inscrições prévias.

Três semanas de atividades

A programação começa no dia 9 de janeiro com a exibição da animação “Conhecendo a Serra do Japi”, seguida de uma oficina de criação de carimbos com folhas naturais.

Já no dia 16, a unidade exibe a animação “Vellozia” , seguida da oficina “Bomba de sementes” no Jardim do museu. Na atividade, serão criados pequenos receptáculos de argila e materiais orgânicos com sementes de plantas e árvores.

Para encerrar a programação, no dia 23, o Museu traz a animação “A tartaruga e o papel de bala”, seguida da oficina de colagem com revistas e desenhos artesanais “Aquário Invertido”, abordando temas como poluição e preservação da fauna marinha.

Serviço – Férias no Museu da Energia de Salesópolis



[email protected]

(11) 2429-3530

(11) 94805-4429 – WhatsApp

Exibição do curta “Conhecendo a Serra do Japi” e Oficina “Carimbo de Folhas”

Data: 09/01

Horário: 15h

Exibição da animação “Vellozia” e Oficina “Bomba de Sementes”

Data: 16/01

Horário: 15h

Exibição do curta “A tartaruga e o papel de bala” e Oficina “Aquário Invertido”

Data: 23/01

Horário: 15h