Atividades nas unidades do Museu da Energia para o Mês das Crianças

O Museu da Energia, da Fundação Energia e Saneamento, traz em outubro uma programação cultural e educacional às unidades de São Paulo, Itu e Salesópolis, em comemoração ao mês das crianças. As atrações incluem jogos, exposições, música e atividades lúdicas, proporcionando um ambiente divertido e enriquecedor para os pequenos.

Museu da Energia da Itu

Lançamento do jogo educativo “Super Eletros” – O Museu da Energia de Itu lança o jogo educativo “Super Eletros”, que conecta os visitantes às exposições enquanto ensina de forma divertida sobre sustentabilidade e consumo de energia. No jogo, os participantes competem para conquistar cartas, baseando-se em características como eficiência energética e consumo mensal. O lançamento será no Dia das Crianças, 12 de outubro, sábado, a partir das 15h, com mesas de partidas abertas ao público. As inscrições são gratuitas e a classificação etária é a partir de 7 anos.

Exposição “Prêmio Nobel” – A mostra promove um diálogo sobre a importância do prêmio e do Dia da Ciência e Tecnologia, celebrado em 16 de outubro, visando conscientizar sobre o impacto da ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico e social. Aberta a todas as idades, a exposição pode ser visitada de 16 a 31 de outubro, das 10h às 17h, com bilheteria até as 16h15. Em 2025, a exposição se tornará itinerante, integrando o projeto “Intervalo com Energia” do Museu da Energia de Itu, que interage com alunos de escolas públicas e privadas por meio de experimentos sobre fontes de energia.

Museu da Energia da São Paulo

Yoga no Museu – Nos dias 11, 18 e 25 de outubro, das 10h às 11h, o Museu da Energia de São Paulo oferece aulas de Yoga e Ayurveda, abertas a todas as idades, com a professora Alessandra Araujo, formada pela Associação Ananda Marga e pós-graduada em Medicina Tradicional Chinesa. A Yoga é reconhecida por seus benefícios à saúde física e mental, enquanto o Ayurveda, um sistema milenar baseado nos Vedas, oferece conhecimentos médicos sobre anatomia e fitoterapia. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 99169-8531 ou pelo link.

Ensaio Aberto do Bloco Qué que deu? – Com entrada gratuita e aberto a todas as idades, o evento será realizado nos dias 14 e 28 de outubro, das 14h às 16h, com organização da musicista e regente Mazé Cintra. A apresentação musical faz parte do Projeto Música no Museu, que incentiva a comunidade a explorar o espaço musical além das exposições. O bloco, fundado em maio de 2023 por Mazé Cintra, é um coletivo de mulheres dedicado à celebração da música e da percussão. O grupo convida todas as participantes a tocar instrumentos e se divertir em um ambiente vibrante e acolhedor.

Ensaio aberto do Ilú Obá de Min – No dia 21 de outubro, das 14h às 16h, acontece um ensaio aberto do Bloco Afro Ilú Obá De Min. Com entrada gratuita, a apresentação também faz parte do Projeto Música no Museu. O “Ilú Obá de Min – Educação, Cultura e Arte Negra” é uma associação paulistana sem fins lucrativos que promove as culturas afro-brasileiras e o empoderamento feminino.

Ocupação Horta Comunitária – Durante a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”, o Museu da Energia de São Paulo realiza oficinas de plantio na Horta Comunitária. As atividades acontecem de 14 a 20 de outubro, das 10h às 16h, e são abertas tanto aos participantes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) quanto ao público em geral. Além da entrada gratuita durante toda a semana, os visitantes poderão levar para casa temperos frescos colhidos na horta do museu.

Festival de Cinema Colômbia Imigrante – De 18 a 26 de outubro, das 15h às 17h, serão exibidos filmes selecionados pelo Festival de Cinema Colômbia Migrante (FCCM), que busca dar visibilidade e apoio à criação de espaços de memória por meio do audiovisual. O evento foca na complexidade das experiências migratórias de colombianos, tanto dentro quanto fora de seu país. A exibição é limitada a 30 pessoas e as inscrições podem ser feitas pelo link.

Exposição Festival de Cine Colômbia Imigrante – De 18 de outubro a 21 de dezembro, das 10h às 16h15, a exposição temporária sobre o Festival de Cine Colômbia Imigrante estará aberta ao público. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do link.

Cinema Pinhole – O projeto “Espero que não se importe” apresenta a exibição de curta-metragem, seguida de um bate-papo com artistas e uma oficina de técnica pinhole. As atividades acontecem nos sábados, 19 e 26 de outubro, das 10h às 13h. Com classificação etária de 14 anos, a programação tem 20 vagas disponíveis, e as inscrições podem ser feitas pelo link.

Visita Noturna – No dia 31 de outubro, quinta-feira, o museu realizará uma visita noturna mediada, das 19h às 21h30, com o objetivo de promover o acesso da instituição à sua comunidade em horário especial. A atividade é gratuita, com 30 vagas, e as inscrições podem ser feitas pelo link.

Museu da Energia de Salesópolis

Experimentoteca – No dia 16 de outubro, quarta-feira, das 10h às 16h15, o Museu da Energia de Salesópolis celebrará o Dia da Ciência e Tecnologia com atividades lúdicas que incluem análise de água e holograma 3D. O evento, aberto a todas as idades, visa promover discussões sobre sustentabilidade e uso responsável de recursos naturais. As vagas são limitadas a 10 participantes, e as inscrições devem ser feitas por e-mail ([email protected]) ou WhatsApp do Museu (11) 99115-0020. O ingresso custa R$ 11 por pessoa (R$ 10 de entrada + R$ 1,00 para o FUMTUR).

