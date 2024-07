Férias de julho no Circo Spacial tem novidades e estreia de famoso festival de Stand Up

O Circo Spacial está localizado na famosa Represa Guarapiranga, na Avenida Atlântica na Zona Sul, com um espetáculo super divertido e uma ótima opção de passeio no roteiro turístico e cultural da capital paulista nas férias de julho.

Um lugar maravilhoso que já virou point de encontro entre as famílias, com diversas opções gastronômicas com vários restaurantes: comida Japonesa, nordestina, italiana, churrascaria, pizzaria, e inúmeros barzinhos com petiscos a beira da represa. Uma excelente opção de passeio juntando gastronomia e arte garantindo um dia encantador no Circo Spacial.

Com os melhores artistas circenses da atualidade, um show com equilibrismo, contorcionismo, mágico, malabaristas, tecidistas e a interação com o público dos palhaços da nova geração circense, que levam ao público toda a magia do circo.

“A vivencia de estar no Circo Spacial é uma experiencia eternizada para sempre na memória afetiva de toda família”, garante Marlene Querubin, presidente do Circo Spacial e rainha do Circo Brasileiro.

Além do maravilhoso espetáculo, o público curte a diversidade da praça de alimentação, as comidinhas típicas do circo: Pipoca, Algodão-Doce, Hot-Dog e os Churros que ficaram famosos entre os apresentadores do programa “Fábrica de Casamentos” do SBT.

Já no dia 20 de julho às 22 horas, o Circo Spacia será palco do maior festival de humor de todos os tempos o “Circus Haha 2.0”, um festival de comédia que promete uma noite de risadas e gargalhadas sem igual. Este evento especial reunirá alguns dos maiores comediantes das redes sociais e que estão nos principais “Comedy’s Club” de São Paulo para uma noite imperdível.

Serviço:

Espetáculo: Uma Parada Mágica

Local: Avenida Atlântica, 2800 – Represa Guarapiranga – Zona Sul / SP

Direção Artistica: Margareth Querubin

Produção Executiva: Maristela Querubin

Direção Geral: Marlene Querubin

Datas e horários:

Sábados: 16h, 18h e 20h

Domingos e feriados 11h, 16h e 18h

Festival: Sábado 20 de julho as 22hs

Duração: 70 minutos com intervalo

*Lugares por ordem de chegada

Aconselhamos chegar com 1h de antecedência

Valor dos ingressos na bilheteria do circo:

Cadeira Central:

Inteira: R$ 70

Meia: R$35 *(Crianças, estudantes e aposentados)

Meia: R$25 *(Crianças, estudantes e aposentados)

*Obrigatório a apresentação de comprovante na portaria do circo.

Mais informações no: www.spacial.com.br

Estacionamento: R$ 20,00