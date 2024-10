Fenatran Debate Equidade de Gênero no Setor de Transporte e Logística

Essencial para a movimentação de mercadorias e alimentos, o transporte rodoviário de cargas (TRC) ainda concentra uma ampla presença masculina na força de trabalho, com 85% dos postos formados por homens. As mulheres que conseguem furar o bloqueio para se inserir no segmento ainda estão longe de cargos de alta liderança, ocupando apenas 3% dessas vagas. Igual percentual também corresponde a participação das mulheres na condução de veículos pesados, como caminhões e carretas, mesmo que essa atividade esteja em um momento de escassez de mão de obra mundial.

Para ampliar o protagonismo feminino e promover ações em prol da equidade de gênero, a FENATRAN recebe a 3ª edição do Fórum de Mulheres no Transporte e Logística. Realizado no Espaço de Conteúdo, localizado no Pavilhão 8 do São Paulo Expo, na quinta-feira, 7 de novembro, das 13h30 às 17h00, o encontro faz parte da programação do maior evento para o setor de transporte rodoviário de cargas e logística da América Latina. A entrada é gratuita e aberta a todos os credenciados para visitar a área de exposição da FENATRAN, que ocorre de 4 a 8 de novembro.

Na curadoria estão três projetos voltados para a inclusão de mulheres: o Movimento Vez & Voz, iniciativa do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP); o Movimento A Voz Delas, da Mercedes-Benz do Brasil; e o Movimento Rota Feminina, organização sem fins lucrativos que busca a equidade de gênero no ecossistema logístico. A grade de palestras propõe ações efetivas para combater a desigualdade de gênero para originar um universo mais diverso e inclusivo, além de receber lideranças que atuam nos segmentos.

“Estamos muito felizes em ganhar mais espaço para o Fórum depois do grande sucesso que foi a edição de 2022. A expectativa para este ano está grande, pois preparamos tudo com muita dedicação para trazer informação de qualidade, inspiração para empresas e motivação para as profissionais”, afirma Ana Jarrogue, presidente executiva do SETCESP. “Além disso, também esperamos receber muitos homens, pois eles são a maioria no setor e não há como evoluir sem a participação e apoio deles neste propósito”, complementa.

Programação

Na abertura, às 14 horas, Geisa Trevisan, diretora de marketing voluntária no Rota Feminina, Camila Florencio, coordenadora do Movimento Vez e Voz, Ebru Semizer, gerente sênior de pós-vendas Mercedes-Benz Brasil, Fernanda Sarreta, co-fundadora do Movimento Rota Feminina, e Mayra Nardy, diretora de portfólio da FENATRAN, vão destacar as Iniciativas que estão impulsionando a ampliação da presença feminina no transporte rodoviário de cargas.

Na sequência, às 14h15, o painel com mediação de Ana Jarrouge vai abordar as políticas públicas voltadas ao fomento da participação feminina no setor. O debate contará com a presença de Eliana Costa, diretora adjunta do ITL, Daniele Olivares Correa, Procuradora do Trabalho e coordenadora regional da promoção da igualdade do Ministério Público do Trabalho, José Aires Amaral Filho, Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, Paula Montagner, Subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

Depois, às 15h00, chega a vez de conhecer exemplos de boas práticas das empresas que dão espaço e voz para as mulheres que conduzem caminhões. A influenciadora e caminhoneira Vanessa Mariano recebe Franciele Tuni, coordenadora de operações Mercosul na Cordenonsi, Joyce Bessa, Head de gestão estratégica e pessoas na Transjordano e Thais Almeida, diretora comercial e administrativa na Tquim.

Para finalizar o dia, das 15h45 às 17h00, Suzana Soncin, CEO da i9Exp, Maria Augusta Bastos Torres, CEO da Ma, e Agatha Harumi, co-fundadora da W.AI (Women in AI Network Brasil), comunidade dedicada ao desenvolvimento de mulheres na área de Inteligência Artificial – participam do painel sobre o protagonismo feminino na transformação digital e inovação do transporte e logística.

O evento

Além do Fórum de Mulheres no Transporte e Logística, a 24ª edição da FENATRAN, maior feira para o setor de transporte rodoviário de cargas e logística da América Latina, vai apresentar mais de 600 marcas com os principais lançamentos de produtos e serviços para os segmentos, entre caminhões, implementos rodoviários, softwares de gestão e soluções tecnológicas para otimização de toda a cadeia de supply chain.

O evento, que ocorre de 04 a 08 de novembro, no São Paulo Expo, tem entrada gratuita e segue com o credenciamento aberto no site www.fenatran.com.br. A FENATRAN conta com parceria institucional e apoio das principais associações do setor, centre elas a ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), NTC (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística) e ANFIR (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários).

Serviço: – Fórum de Mulheres no Transporte e Logística

Data: 07 de novembro (quinta-feira)

Horário: a partir das 13h30 até às 17h00

Endereço: SP Expo – Espaço de Conteúdo Fenatran: Pavilhão 8, Sala 101.

Sobre a FENATRAN

A FENATRAN, Feira Internacional do Transporte de Carga, é o principal encontro do setor da América Latina e reúne montadoras de caminhões e fabricantes de implementos rodoviários com empresas de toda a cadeia do transporte, como intralogística, tecnologia para armazéns e até soluções para o last mile em centros urbanos. Realizado a cada dois anos, o evento apresenta mais de 600 marcas, oferece experiências inovadoras e oportunidades de negócios para os participantes, além de conteúdo qualificado tanto em sua plataforma digital como durante o evento presencial. Em 2024, a 24ª FENATRAN ocorre de 4 a 8 de novembro, no São Paulo Expo. Mais informações e credenciamento em breve – www.fenatran.com.br