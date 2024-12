Felipe Neto e Lideranças Debatem Discurso de Ódio, Democracia e Direitos Humanos na OAB-RJ

Dia 10 de dezembro celebra-se o dia internacional dos direitos humanos , data instituída pela Organização das Nações Unidas, em 1948 , para demarcar a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos , uma normativa que reconhece e protege, internacionalmente, a dignidade de todos os seres humanos.

Alusivo aos dados, foi realizado no dia 9 de dezembro, na OAB-RJ , da Audiência pública: Oitiva de Felipe Neto sobre “Discurso de ódio, democracia e direitos humanos” . A Roda de diálogo conto com lideranças de direitos humanos com a presença do Pós-Doutor Babalawô Ivanir dos Santos – Professor e orientador no Programa de Pós-graduação em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro ( PPGHC/UFRJ ), Otávio Costa – presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) , Vanja Andrea dos Santos – presidente da União Brasileira de Mulheres (UBM) , Bruno Teixeira – Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania , Carlos Nicodemos – Conselheiro Nacional de Direitos Humanos e presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB-RJ, Marina Dermmam – presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e Felipe Neto .

Oitiva é um procedimento formal no âmbito jurídico que consiste em ouvir as partes envolvidas em um processo judicial: Testemunhas, Peritos, Vítimas, Réus . O objetivo da oitiva é obter informações relevantes para o caso e contribuir para a compreensão dos fatos . As declarações são registradas e constituem uma peça fundamental da ação.

O influenciador digital , sua família e pessoas próximas têm sido vítimas de ameaças de morte, bullying e invasão de privacidade , além de diversas postagens de notícias falsas. Felipe chegou a tirar sua mãe do País por motivos de segurança , apenas a sua experiência pessoal e tão evidente que vem dano por se manifestar politicamente .

O debate transcorreu sobre o discurso de ódio, democracia e direitos humanos , baseado na vivência de Felipe Neto . O influenciador explicou sobre o que descreveu no seu livro, destacando a importância da política e o impacto das redes sociais na construção de narrativas .

“Reforço que é urgente a necessidade de se compreender o que caracteriza um discurso de ódio e quão prejudicial ele pode ser para uma sociedade democrática. A desinformação, comumente chamada de fake news, é um dos maiores problemas da sociedade mundial” , declarou o Babalawô Ivanir dos Santos .

“O avanço do discurso de ódio é uma realidade preocupante em nosso país, e a Internet, ao mesmo tempo que é palco de ataques, pode ser uma aliada na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Buscando contribuir com esse debate e incidir para um ambiente virtual mais seguro, justo e inclusivo onde compartilha sua experiência pessoal e as visíveis que vem prejudicada por se manifestar politicamente” , pontuou Felipe Neto .

Essa semana começou uma circular nas redes peças enganosas , onde atribuem a Felipe Neto a autoria de uma lista com preços no fim do governo Bolsonaro , para permitir comparação com os do governo Lula. Não é a primeira vez que publicações falsas atribuem a Felipe Neto, postagens que ele não fez .

Felipe Neto foi o primeiro youtuber no Brasil a alcançar a marca de 1 milhão de inscritos em seu canal . Hoje um dos maiores youtubers do país começou a produzir conteúdos sobre celebridades, comportamento e entretenimento , é empresário, ator, comediante, escritor e filantropo. Com mais de 46 milhões de inscritos em seu canal no YouTube , Felipe Neto integra a lista dos maiores criadores de conteúdo da plataforma em todo o mundo . Além dos vídeos de humor e tendências da cultura pop, o youtuber e influenciador carioca lida com os encargos de empreendedor como sócio da mediatech Play9 .