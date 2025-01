Felipe Melo confirma aposentadoria do futebol aos 41 anos

O agora ex-jogador Felipe Melo anunciou sua aposentadoria do futebol profissional nesta sexta-feira. Com 41 anos, ele encerra sua trajetória esportiva após não renovar contrato com o Fluminense, que foi seu último clube.

Em um emocionante comunicado, Felipe Melo expressou sua gratidão e reflexão sobre a carreira: “Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas, mas acima de tudo, anos em que vi o propósito de Deus se cumprindo em cada passo que dei. Tudo o que vivi, cada momento, foi guiado pela mão d’Ele, e sou eternamente grato pelo privilégio de ter feito o que amo.”

Chegou ao fim na última terça-feira (31/12) a passagem do ídolo Felipe Melo como jogador do Fluminense. O capitão encerra este ciclo deixando um legado com seu nome eternizado na história, títulos importantes, idolatria e mais de 100 jogos com as três cores.



Filho de pais… pic.twitter.com/ysMkOaoPAN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 1, 2025

Iniciando sua trajetória no Flamengo como meia, Felipe Melo rapidamente se destacou em outras posições. Passou por grandes clubes brasileiros como Grêmio e Cruzeiro antes de se consolidar como volante. Sua mudança de posição o levou a um auge na carreira, permitindo-lhe brilhar no futebol europeu.

No cenário internacional, ele teve passagens significativas por clubes renomados, incluindo Almería, Racing Santander, Mallorca, Juventus, Fiorentina e Galatasaray. O atleta também representou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010.

Nos últimos anos de sua carreira, Felipe Melo atuou como zagueiro em sua passagem pelo Palmeiras e pelo Fluminense. No Tricolor carioca, ele disputou 108 partidas, marcou três gols e conquistou importantes títulos, entre eles a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. O zagueiro se despede do futebol sendo reconhecido como um dos ídolos da história do clube.