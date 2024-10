Felipe Fraga coroa grande fim de semana com vitória no Uruguai

Felipe Fraga está de volta ao topo da Stock Car Pro Series. O tocantinense concretizou um grande fim de semana na estreia da principal categoria do automobilismo brasileiro no Uruguai e, depois de conquistar a pole position, consolidou performance soberana com vitória na corrida principal disputada no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, na tarde deste sábado (26 de outubro), a bordo do seu Chevrolet Cruze. Este é o primeiro triunfo de Fraga correndo com a Blau Motorsport, também o primeiro desde seu retorno à Stock Car e o 20º da carreira, em feito que o coloca entre os dez maiores vitoriosos da Pro Series.

Dudu Barrichello (Toyota Corolla da Mobil Ale Full Time) foi outro nome de destaque desta tarde em El Pinar. Combativo, o jovem de 23 anos largou em quarto e indicou que poderia até ser um postulante à vitória, mas marcou mais um resultado positivo na temporada com seu quarto pódio ao receber a bandeira quadriculada na segunda posição. Fraga e Dudu fizeram o mesmo número de pontos (106), mas o piloto da Blau levou o Troféu Vivo Man of the Race por ter sido o vencedor da corrida principal.

O pódio foi completado por um piloto que, novamente, vem mostrando ser de “chegada”: em franca ascensão nesta reta final de campeonato, o bicampeão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) conseguiu uma importante terceira colocação no Uruguai. Resultado que, definitivamente, o coloca com chances reais de buscar o tri da Stock Car.

Felipe Massa (TMG Racing) concluiu a corrida principal no quarto lugar e manteve assim a liderança do campeonato. Autor da maior escalada do sábado, Gianluca Petecof (Full Time Sports) largou em 24º e finalizou na quinta posição, mas o paulista foi punido em 20s por acionar o push antes da relargada e caiu para 15º. Desta forma, Rafael Suzuki (TMG) fechou o top-5, terminando logo à frente de Ricardo Zonta (RCM Motorsport). Felipe Baptista (Crown Racing) encerrou a tarde como sétimo colocado, enquanto Julio Campos (Pole Motorsport) e Arthur Leist (Full Time Sports) vieram na sequência. Rubens Barrichello foi declarado décimo posicionado na sua 250ª corrida pela Stock Car.

Como foi a corrida — A prova principal da primeira jornada da Stock Car no Uruguai teve Felipe Fraga na pole position. O campeão de 2016 largou lado a lado com Massa, que veio de corrida sprint complicada pela manhã. Na esteira do triunfo no começo do mês, em Buenos Aires, Casagrande partiu de terceiro, à frente de Dudu Barrichello e Gaetano Di Mauro, enquanto Felipe Baptista iniciou a tarde na sexta posição do grid. Baptista e Massa iniciaram a corrida empatados na liderança do campeonato, com706 pontos para cada.

Fraga tinha somente uma estratégia em mente: usar os 35 pushes — dos 38 que foram disponibilizados para a etapa — para buscar sua primeira vitória correndo pela Blau. Massa largou com 36 pushes para usar nesta tarde, um a mais que Felipe Baptista. Por sua vez, Casagrande tinha 27 acionamentos remanescentes do botão de ultrapassagem.

O começo de prova foi favorável a Fraga, que mostrou performance e abriu para Massa, enquanto Dudu Barrichello usou o push para ultrapassar Casagrande. Entretanto, o safety-car foi acionado pela direção de prova por conta de incidente envolvendo Ricardo Maurício, Cesar Ramos e Cacá Bueno. Na relargada, o piloto do Chevrolet Cruze #88 sustentou com propriedade a liderança, enquanto logo atrás Dudu passou Massa e subiu para segundo antes da abertura da janela de pit-stops obrigatórios.

Na ponta da prova, Fraga foi um dos primeiros a fazer sua parada, enquanto Dudu aproveitou a pista livre para acionar o push e tentar conquistar a posição. O Toyota Corolla #91 foi aos boxes na volta 13. No fim das contas, levou a melhor quem parou antes, Fraga voltou à frente e partiu para buscar a vitória em El Pinar. Massa também se deu bem após o pit-stop e deixou Barrichello para trás ao assumir novamente a segunda posição. Mas logo em seguida, o ex-Fórmula 1 escapou na saída da curva Gonzalo Rodríguez e foi superado por Dudu e Casagrande.

Massa voltou a enfrentar problemas quando se envolveu em incidente com Felipe Baptista, que voltava à pista após ter feito seu pit-stop. A sequência da prova teve disputas bem interessantes: uma delas envolveu Gianluca Petecof, que escalou muitas posições e deixou Felipe Baptista para trás para assumir a nona posição, que virou oitava quando Átila Abreu foi o último a cumprir o pit-stop obrigatório. Outra batalha rendeu um duelo de gerações entre o tricampeão Daniel Serra e o “rookie” Zezinho Muggiati.

Perto da volta final, Di Mauro foi surpreendido com a quebra no semieixo do carro e abandonou quando vinha em quarto. Massa herdou a colocação e a manteve até a bandeirada final para marcar pontuação que o sustentou em primeiro no campeonato.

A festa do pódio — O vencedor da corrida principal destacou o trabalho da equipe para entregar um carro que se mostrou confiável e com muita performance para lhe dar a vitória neste sábado. “Pra falar a verdade, foi muito tranquilo. O carro estava muito bom, pit-stop tipicamente perfeito, e consegui abrir bastante. Lógico que é sempre tenso até o fim porque, na Stock Car, se você vacilar, perde tudo. Mas hoje foi uma corrida tranquila. Ano passado fiz três poles, mas nunca foi tranquilo. E hoje deu tudo certo para a gente. Só agradecer à minha equipe, todos os mecânicos, que nunca desistiram, sempre tentando trazer essa vitória. Eles merecem demais”, declarou.

Dudu Barrichello enalteceu o resultado de El Pinar, o seu quarto no ano, e reforçou a curva de aprendizado que vive em sua segunda temporada na Stock Car. “Foi uma corrida bem bacana. Evoluímos bastante o carro durante o fim de semana e estou muito feliz. Viemos de uma etapa bem complicada em Buenos Aires, e agora subi no meu primeiro pódio em corrida principal. Tentei otimizar no pódio e acabei errando, é um risco que a gente corre, e tenho muito a aprender. Agradeço à Full Time, que fez um trabalho excepcional com um pit-stop super bom. Sem eles, não teria chegado em segundo, então estou bem feliz com esse pódio”.

Por fim, Casagrande ressaltou a ascensão nas últimas etapas e enfatizou: “Crescemos na hora certa. Estou muito feliz pelo desempenho nas duas últimas etapas. A vitória na Argentina nos trouxe um ânimo a mais. Agora estamos em segundo no campeonato, muito perto. Tudo isso nos dá ainda mais energia para buscarmos muitos pontos nessas duas etapas restantes. Estou bem confiante, por tudo o que fizemos nessas últimas etapas”, afirmou o bicampeão.

A caminho da reta final — Com os resultados deste fim de semana em El Pinar, Massa permanece como líder da tabela e soma agora 770 pontos. Contudo, o campeonato traz agora um novo vice-líder: Gabriel Casagrande está a 11 tentos do piloto da TMG Racing, enquanto Felipe Baptista vem em terceiro, com 757, dois a menos que o bicampeão. Zonta subiu uma posição e está em quarto, somando 736, e Dudu Barrichello voltou ao top-5, com 727. Julio Campos continua no sexto lugar, com 710 pontos, somente dois a mais que Bruno Baptista. Rafael Suzuki é o oitavo, com 640, seguido por Daniel Serra, com 622, e Enzo Elias, vencedor da corrida sprint em El Pinar, com 611 tentos.

Depois do mês internacional de outubro, a Stock Car se encaminha para definir os finalistas de uma acirrada e imprevisível temporada 2024. A capital de Goiás será o cenário da última oportunidade para os pilotos buscarem uma boa pontuação para garantir um lugar na luta pelo título na Super Final BRB, marcada para o Autódromo de Interlagos, entre 13 e 15 de dezembro, com muitas atrações dentro e fora da pista, com a BRB Stock Car Fan Zone Mr. Moo.

Em fim de semana repleto de velocidade, com sétima etapa do BRB Fórmula 4 Brasil e a definição dos campeões sprint da Turismo Nacional em 2024, a 11ª e penúltima etapa da Stock Car no ano será realizada entre 23 e 24 de novembro, no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna.

Stock Car Pro Series, temporada 2024

Etapa 10, El Pinar, Uruguai

Corrida principal, resultado final

1º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 37 voltas em 52min13s292

2º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 5s497

3º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 6s013

4º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 6s952

5º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 9s623

6º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 10s658

7º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), a 11s392

8º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 12s315

9º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 13s213

10º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 14s982

11º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 18s259

12º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 19s235

13º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 25s550

14º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 26s004

15º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 27s581

16º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 32s098

17º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 32s887

18º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 33s360

19º – Marcos Gomes (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 33s733

20º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 35s063

21º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 40s782

22º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 44s828

23º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 1min14s279

24º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 1min21s642

25º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze, a 1 volta



Não completaram

Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 16 voltas

Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 35 voltas

Classificação do campeonato após dez etapas*

1º – Felipe Massa, 770 pontos

2º – Gabriel Casagrande, 759

3º – Felipe Baptista, 757

4º – Ricardo Zonta, 736

5º – Dudu Barrichello, 727

6º – Julio Campos, 710

7º – Bruno Baptista, 708

8º – Rafael Suzuki, 640

9º – Daniel Serra, 622

10º – Enzo Elias, 611

11º – Rubens Barrichello, 605

12º – Felipe Fraga, 600

13º – Thiago Camilo, 563

14º – Ricardo Maurício, 524

15º – Arthur Leist, 500

16º – Cesar Ramos, 491

17º – Lucas Foresti, 490

18º – Nelson Piquet Jr., 470

19º – Gaetano Di Mauro, 467

20º – Átila Abreu, 420

21º – Guilherme Salas, 389

22º – Zezinho Muggiati, 354

23º – Gianluca Petecof, 353

24º – Cacá Bueno, 346

25º – Vitor Baptista, 329

26º – Allam Khodair, 316

27º – Lucas Kohl, 182

28º – Marcos Gomes, 166

29º – Gabriel Robe, 93

30º – Luan Lopes, 16

31º – Raphael Teixeira, 7

*pontuação extraoficial

Calendário Stock Car Pro Series, temporada 2024:

23 e 24/11 – 11ª etapa, Goiânia (GO)

14 e 15/12 – 12ª etapa, Super Final BRB, Interlagos (SP)