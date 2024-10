Barrichello, 250: bicampeão da Stock Car alcança marca emblemática no Uruguai

A jornada válida pela décima e antepenúltima etapa da temporada 2024 será especial para a Stock Car Pro Series e também para Rubens Barrichello. Em mês totalmente internacional, a categoria faz sua estreia no Uruguai e corre no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, distante 31 km da capital, Montevideo. E para o bicampeão, o sábado (26 de outubro) será a oportunidade para completar 250 largadas na Stock Car, em mais um momento da sua história de amor pelo automobilismo.

Até o momento, o piloto tem 248 corridas realizadas na Stock Car. Neste sábado, Barrichello fará duas corridas no Uruguai: na sprint, com largada às 9h, o competidor do Toyota Corolla #111 vai partir do terceiro lugar no grid. E na prova principal da etapa, a partir de 13h40, Rubens vai alcançar a emblemática marca de 250 largadas na mais importante categoria do automobilismo brasileiro.

Barrichello fez sua estreia na categoria em 16 de outubro de 2012 no saudoso Autódromo Internacional de Curitiba. Naquele fim de semana, o piloto debutou estampando em seu carro o número mais vitorioso da história da Stock Car, o #17 eternizado por Ingo Hoffmann e usado como forma de homenagear o doze vezes campeão.

A partir de 2013, Rubinho passou a acelerar com o #111, numeral que virou uma das marcas de maior sucesso na história recente da Pro Series. Sempre defendendo a Full Time Sports, equipe chefiada por Maurício Ferreira, o ‘Mau Mau’, e sediada em Vinhedo (SP), Barrichello pavimentou caminho de muito sucesso.

Entre os maiores — A primeira pole position de Barrichello na Stock Car foi conquistada em 2013 no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. Já a sua primeira vitória na competição foi alcançada de forma muito especial, na Corrida do Milhão de 2014, em Goiânia, resultado fundamental para sua consagração como campeão daquela temporada.

Rubens ainda venceria a valiosa prova em 2018, quatro anos depois de levar sua primeira Corrida do Milhão, novamente no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na capital de Goiás. Barrichello ainda se consolidou como ‘Rei de Goiânia’ ao se tornar o maior vencedor em atividade, com oito conquistas.

Em 2022, o piloto viveu uma jornada perfeita ao marcar a pole position com o famoso tempo de 50s111 no anel externo de Goiânia e venceu as duas provas da etapa, disputada em março. Meses depois, Barrichello sacramentou a conquista do Troféu dos Campeões e foi o piloto mais velho da história da Stock Car a se tornar bicampeão, aos 50 anos.

A partir de 2023, Rubens realizou um sonho ao ter como companheiro de equipe o filho mais velho, Dudu Barrichello. Em uma trajetória ainda curta na Stock Car, o jovem — hoje com 23 anos — já venceu três vezes, e na atual temporada desponta como um dos destaques e postulante a uma vaga entre os finalistas.

Ao todo, Rubens Barrichello alcançou 20 vitórias, 12 poles, 55 pódios e 11 voltas mais rápidas em 248 corridas disputadas. Na etapa disputada no começo de outubro, em Buenos Aires, o piloto da Mobil Ale Full Time superou grandes nomes da categoria em número de corridas, deixando para trás o tetracampeão Paulo Gomes, Valdeno Brito e Adalberto Jardim para tornar-se o 11º competidor com mais largadas na Stock Car.

Se somar apenas as corridas que Barrichello fez na Fórmula 1 (323 GPs) com as provas já disputadas na Stock Car, o paulista acumula quase 600 largadas considerando somente a categoria máxima do automobilismo mundial em conjunto com a principal competição do esporte a motor brasileiro.

Rubens Barrichello

Data de nascimento: 23 de maio de 1972 (52 anos)

Carreira na Stock Car

Corridas: 248

Vitórias: 20

Pódios: 55

Poles: 12

Voltas mais rápidas: 11

Bicampeão: 2014 e 2022

Equipe atual: Mobil Ale Full Time

Carro: Toyota Corolla

Número: #111

Os 20 pilotos com mais largadas na Stock Car

1º – Cacá Bueno, 368

2º – Thiago Camilo, 361

3º – Allam Khodair, 336

4º – Ricardo Maurício, 335

5º – Ingo Hoffmann, 332

6º – Daniel Serra, 314

7º – Átila Abreu, 303

8º – Ricardo Zonta, 296

9º – Marcos Gomes, 295

10º – Julio Campos, 295

11º – Rubens Barrichello, 248

12º – Paulo Gomes, 247

13º – Valdeno Brito, 247

14º – Adalberto Jardim, 247

15º – Gabriel Casagrande, 235

16º – Denis Navarro, 235

17º – Lucas Foresti, 233

18º – Rafael Suzuki, 233

19º – Diego Nunes, 218

20º – Galid Osman, 216