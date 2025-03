Felipe Amorim realiza shows na Europa pela primeira vez

Felipe Amorim, um dos principais nomes da música nordestina, desembarcou em Portugal no último fim de semana. O artista se apresentou no Festyvybbe, nos dias 21 e 22 de março, em Porto e Lisboa. Entre os 200 artistas mais ouvidos do país, o músico levou seus grandes sucessos.

Com uma carreira em ascensão e um público fiel, Felipe Amorim se consolidou como uma das maiores revelações do cenário musical brasileiro, com sucessos como “Toca o Trompete”, “Novinha do TKT” e o mais recente hit “Nossas Fotos”. Suas músicas, que mesclam funk, pop, forró e brasilidades, têm conquistado fãs não apenas no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Uma resposta disso é que Portugal é o segundo país que mais escuta as músicas do artista.

“Foi lindo tocar em Portugal nesses dias, uma sensação única que nunca vou esquecer! A gente tentou levar um pouquinho do Brasil para esses shows, com a nossa alegria e nosso bote, que não pode faltar nunca hahaha”, diz Felipe Amorim.

O artista se apresentou ao lado de Zé Vaqueiro, Léo Foguete, Xand Avião, Nattan e Mari Fernandez. A mini turnê na Europa reflete o crescimento de Felipe como artista e sua consolidação como um dos principais cantores do gênero.