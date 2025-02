Felipe Amorim conquista TOP 1 do Spotify Brasil com “Nossas Fotos”, feat com Zé Felipe

Com mais de 1 milhão e 100 mil streams nas últimas 24 horas, Felipe Amorim conquistou o primeiro lugar no TOP 50 Brasil do Spotify com o single “Nossas Fotos”, parceria com Zé Felipe.

Antes mesmo de ser lançada, a música conquistou o público com trends nas redes sociais, ganhando diversos vídeos. Uma semana após a divulgação, em 4 de fevereiro, a faixa teve sua primeira entrada no TOP 50 do país, ocupando a 38º posição e permaneceu.

Dias depois, em 16 de fevereiro, a música entrou no TOP 200 Global, ocupando a 183º posição. Inspirada no hit mundial “DtMF”, de Bad Bunny, “Nossas Fotos” traz a importância de relembrar bons momentos da vida. Hoje, com mais de 21 milhões de streams, quase 900 mil vídeos criados no CapCut e 200 mil vídeos no TikTok, a faixa segue conquistando seu espaço nas plataformas digitais.

Esta é a segunda vez que Felipe alcança o topo da plataforma, já tendo conquistado o TOP 1 com o single “No Ouvidinho”. No início deste ano, chegou a ocupar seis posições do TOP 200 Brasil simultaneamente.

Atualmente, Felipe Amorim tem mais de 11 milhões de ouvintes mensais e é um dos principais nomes da música nordestina. Ele foi o artista mais ouvido na região em 2023, liderando em seis estados.