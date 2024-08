Felipe Amorim lança versão Deluxe de “Ao After e Além II” com feats inéditos

Com apenas 27 anos, Felipe Amorim é considerado um dos grandes nomes da música nordestina da atualidade, conhecido por misturar vários gêneros, como forró, pop, funk e música eletrônica. O cantor acaba de anunciar o lançamento da versão Deluxe do álbum “Ao After e Além II” nesta sexta-feira (30). Conhecido por seu estilo contagiante e capacidade de criar hits, Felipe Amorim apresenta três faixas inéditas para completar o álbum, que o consagrou como o “rei do after” por sua alegria e animação. Confira nas plataformas de áudio.

O grande destaque da versão Deluxe de “Ao After e Além II” é a faixa “Novinha do TKT” com MC Bruna que já se tornou febre nas redes sociais, em menos de um mês de lançamento acumula mais de 70 mil vídeos. O álbum também ganha a tão aguardada parceria com a dupla sertaneja Hugo & Guilherme na faixa “Querendo e Não Podendo”, e “Faz Teu Nome”, uma colaboração com João Gomes.

Felipe Amorim continua a se firmar como um dos grandes nomes da música nacional, trazendo inovação e energia em cada lançamento. Dono das melhores festas, o artista garante que a diversão continua mesmo quando o show acaba. “Depois do sucesso da primeira e segunda edição do EP “Ao After e Além”, que foi massa demais, decidimos dar continuação ao projeto com essa versão Deluxe com mais músicas e parcerias que todo mundo vai amar curtir com os amigos. Deixa eu cantar no seu after? Quero todo mundo ouvindo e curtindo demais!”, comenta Felipe Amorim.

“After e Além II” Deluxe:

Novinha do TKT – feat. MC Bruna

Medley dos Medleys

Faz teu Nome – feat João Gomes

Tempo Perdido

Querendo e Não Podendo – feat Hugo e Guilherme

Cidade Vizinha

Faz o Job – feat. Yure

Love Medley (Cigana/Imprevisto)

Forrozão Mix (Fogueira/Se Ainda Existe Amor)

Na Madrugada