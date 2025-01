Felipe Amorim celebra participação nos Ensaios da Anitta em Brasília

O cantor Felipe Amorim foi uma das participações especiais dos Ensaios da Anitta em Brasília neste domingo (19) e, com isso, iniciou a agenda de pré-carnaval. Ao lado de Caio Djay e Kaleb Capitão, Felipe usou uma roupa temática de beisebol fazendo referência a “3por1” – projeto musical do trio.

“Fiquei muito feliz com o convite. Os Ensaios da Anitta já viraram tradição para o Carnaval e foi muito legal fazer parte disso, me sinto especial, sempre a admirei como artista. Agora, o próximo passo é fazermos uma música juntos (risos)”, comenta Felipe.

Este é o início da folia do cantor, que passará por cidades com seus shows durante o período festivo, participando de blocos de Carnaval e camarotes. “Sempre tento fazer com que meu show seja uma festa, temos de tudo, desde brincadeiras a bóias infláveis. Mas, Carnaval tem aquele gostinho diferente, sabe?”, comenta o artista.

O artista acumula 11.4 milhões de ouvintes mensais e ultrapassa os três bilhões de visualizações no YouTube. O cantor é um dos principais cantores do nordeste do país, ganhando cada vez mais notoriedade com suas músicas viralizando nas redes sociais.