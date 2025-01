Ensaios da Anitta: Cantora se apresenta em Brasília com Xand Avião e Felipe Amorim

Neste domingo, dia 19, a capital federal receberá uma edição especial dos Ensaios da Anitta, evento que promete agitar o Praia Parque com uma programação recheada de talentos. A cantora, ícone da música brasileira, contará com a participação dos renomados artistas Xand Avião e Felipe Amorim em sua apresentação, conforme confirmado pela assessoria da artista em comunicado à imprensa.

O projeto, que se consolidou como um pré-folia aguardado por muitos fãs, destaca-se por seu line-up diversificado, refletindo a riqueza dos diferentes gêneros musicais do Brasil. Com essa nova edição, Anitta continua sua turnê, que abrange também cidades como Recife, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e São Paulo até o final de fevereiro.

Na próxima apresentação em Brasília, a presença da atriz espanhola Carmen Arrufat também está confirmada. A jovem de 22 anos está desfrutando de sua estadia no Brasil e se aproximou de Anitta durante as gravações da série adolescente “Elite”. Recentemente, Anitta compartilhou um vídeo em suas redes sociais onde interage com Arrufat e pergunta sobre suas impressões sobre o Rio de Janeiro. A atriz destacou a vibrante energia do carioca e aproveitou para visitar pontos turísticos icônicos como o Cristo Redentor e a Escadaria Selarón.

“Depois vamos a Salvador e Brasília”, declarou Anitta empolgada ao compartilhar os planos com a atriz. Com um histórico de performances memoráveis e colaborações surpreendentes, os Ensaios da Anitta prometem ser uma celebração da música e da cultura brasileira.

Os interessados podem conferir mais detalhes sobre as datas e locais das próximas apresentações através do canal oficial da artista.