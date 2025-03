Feiras de artesanato, artigos místicos e livros agitam Suzano Shopping

Neste fim de semana, quatro feiras de artigos diversos, de artesanato a livros, vão agitar o Suzano Shopping. Todas as exposições têm visitação gratuita, para todos os públicos.

Até domingo (dia 23), os visitantes podem conferir a Feira Especial do Dia do Artesão, no estacionamento do shopping, com cerca de 70 estandes dos mais diversos tipos de artesanato, feitos à mão, incluindo itens decorativos, utilitários e artísticos, que podem ser adquiridos diretamente com os expositores. É uma oportunidade única de também prestigiar o talento dos artesãos de Suzano e fortalecer a economia criativa do município.

No local, o público também tem à disposição praça de alimentação com food trucks e animação com show musical todos os dias a partir das 18h para a diversão ficar completa. A feira funciona das 12h às 21h. O evento, uma realização da Prefeitura e do Fundo Social de Solidariedade, conta com apoio do Suzano Shopping.

Os fãs do mundo esotérico podem conferir o Primeiro Festival Místico de 2025, neste sábado e domingo (dias 22 e 23), no corredor em frente à praça de eventos do shopping.

O evento traz estandes com ampla variedade de artigos como pedras, cristais, mandalas, aromas, velas, incensos, acessórios místicos, linha esotérica, joias, decoração, artigos religiosos, aromas, ervas, saboaria artesanal, óleos e essências e muito mais. O festival acontece no sábado das 10h às 22h e no domingo das 12h às 20h.

Outra atração é a Fiart, uma feira internacional também de artesanato, e ainda produtos como roupas, utensílios, decoração, doces, queijos e vinhos, e muito mais. A exposição está localizada em frente à Casas Bahia, funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e das 12h às 20h aos domingos e feriados, até dia 30 de abril.

Para quem não abre mão de uma boa leitura, a dica é visitar a Feira de Livros, na praça de eventos do shopping. No local há uma infinidade de títulos de estilos diversos, para todas as idades, de romances a obras infantis, e com valores acessíveis. A exposição segue o horário de funcionamento do shopping, todos os dias.

SERVIÇO:

Feiras em cartaz no Suzano Shopping

⁃ Feira Especial do Dia do Artesão: até domingo (23/3), das 12h às 21h, no estacionamento

⁃ Primeiro Festival Místico de 2025: sábado (22/3) das 10h às 22h e no domingo (23/3) das 12h às 20h, no corredor da praça de eventos

⁃ Fiart: de segunda a sábado das 10h às 22h e das 12h às 20h aos domingos e feriados, até dia 30 de abril, em frente à Casas Bahia

⁃ Feira de Livros: todos os dias, conforme o horário do shopping, na praça de eventos

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano.

Mais informações: site www.suzanoshopping.com.br, aplicativo, redes sociais (@suzanoshopping) ou telefone (11) 2500-7940.