Suzano Shopping arrecada doações para famílias vítimas das chuvas

O Suzano Shopping deu início, nesta quarta-feira (5/2), à arrecadação de água potável, artigos de higiene pessoal e produtos de limpeza em reforço à campanha “Juntos por Suzano”, de ajuda às pessoas que perderam tudo em razão das fortes chuvas registradas na cidade nos últimos dias. Os itens doados pela população serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade, que direcionará às famílias cadastradas nos programas sociais.

As doações devem ser depositadas em uma caixa especialmente posicionada em frente à loja Renner. Nesse momento, as principais necessidades são de itens como sabonete, papel higiênico, absorvente, pasta de dente, desodorante, sabão em pó, detergente, entre outros artigos de limpeza, além de água potável.

Na tarde desta quarta-feira, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul, esteve no shopping e destacou a importância da parceria com o empreendimento como ponto de coleta da campanha em prol dos suzanenses afetados pelas enchentes.

Desde segunda-feira, o Fundo Social e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Suzano estão reforçando o pedido à população por donativos: “A doação é muito importante para nos ajudar neste momento. Gostaríamos de pedir o apoio para cada munícipe para auxiliarmos quem mais precisa. Por mais que nossa cidade tenha resistido bem à força das chuvas, muitas famílias precisam de ajuda. Conto com a participação da população”, destacou a primeira-dama.

SERVIÇO:

“Campanha Juntos por Suzano” – Suzano Shopping e Fundo Social de Solidariedade

O que doar: itens de higiene pessoal e de limpeza e água potável.

Onde: Caixa de coleta instalada no shopping em frente à Loja Renner

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano

Mais informações: site www.suzanoshopping.com.br, aplicativo, redes sociais (@suzanoshopping) ou telefone (11) 2500-7940.