Feirão de negociação de dívidas da Sabesp vai até sábado e tem vantagens para o cliente

Os clientes da Sabesp têm até o próximo sábado (15/6) para negociar pendências com a Companhia com uma série de vantagens em todos os canais de atendimento, além da oportunidade de fazer a atualização cadastral. O feirão “Acertando Suas Contas com a Sabesp” já realizou cerca de 508 mil acordos até o momento e continua à disposição dos interessados em regularizar débitos pendentes e assegurar a continuidade dos serviços.

O feirão ocorre nos municípios atendidos pela Sabesp e acontece em todos os postos oficiais de atendimento da Companhia: canais digitais, atendimento telefônico, agências presenciais ou nas unidades móveis. O pagamento pode ser feito via pix ou por meio de parcelamento direto com a Sabesp.