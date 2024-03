Feirão de Emprego da Mulher efetiva 2,8 mil atendimentos em São Bernardo

Mais do que meros parabéns ou flores em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de São Bernardo, governada por Orlando Morando, promoveu nesta sexta-feira (08/03) um grande Feirão de Emprego dedicado ao público feminino. Com robusta estrutura e organização, o evento realizou 2.853 atendimentos, nas dependências do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, situado em local de fácil acesso, na Avenida Kennedy, Parque Anchieta.



O feirão de São Bernardo contou com a participação de 43 empresas, que, juntas, disponibilizaram mais de 1.400 vagas. Tendo como objetivo gerar novas oportunidades na cidade, a medida, em parceria com a iniciativa privada, foi a terceira edição consecutiva do feirão nestes moldes, sob o slogan da campanha São Bernardo São Elas.



São Bernardo é, majoritariamente, formada por mulheres. De acordo com o último Censo, de 2022, o município registra população de 810,7 mil pessoas, sendo 52% composta por elas. No âmbito da Administração direta, são 13,5 mil funcionários públicos. Destes, 9.940 servidores são mulheres, o que corresponde à marca de 73,29%. Em relação a terceirizados da saúde, o percentual chega a 76%.



“Ação efetiva em prol do público feminino, reforçada como política pública consolidada em São Bernardo, tanto na geração de empregos quanto na questão da defesa dos direitos das mulheres. O nosso feirão tem a função de valorizar e respeitar as mulheres, oferecendo, além de novas oportunidades, dignidade e cidadania. Somos, mais uma vez, protagonistas em buscar soluções, visando melhorar a vida das pessoas”, pontuou o prefeito Orlando Morando.



Desempregada há quase dois meses e moradora do Jardim Thelma, a monitora escolar Alexsandra Moura, de 48 anos, demonstrou confiança em retorno positivo do feirão. “Tenho fé que vou sair daqui, pelo menos, encaminhada (para triagem)”, disse ela, ao acrescentar que buscou, inclusive, outros perfis de vaga, como copeira e auxiliar de limpeza para recolocação no mercado de trabalho.



Já a tecnóloga em logística, Mayara Barella, de 27 anos, moradora do Jardim do Mar, reconheceu que eventos como o do feirão são essenciais para fomentar o emprego e renda na cidade. “Considero nota 10 esse tipo de iniciativa, melhor oportunidade ao reunir diversas empresas em um só local, organizado e com variedade abrangente de vagas”, detalhou, citando que está desempregada há três meses.



CONTRATANTES – Pela primeira vez em feirões de emprego de São Bernardo, a empresa Fort Atacadista, que projeta inaugurar sua primeira unidade no município em meados de julho, confirmou que vai recrutar, ao todo, 293 profissionais para compor o quadro de funcionários. Segundo a diretora de Recursos Humanos da marca, Inaya Sá Medeiros, participar desta ação na cidade permitiu ampliar o leque seletivo, uma vez que a empresa também oferece vagas para pessoas com idade superior a 50 anos.



“Este feirão possibilitou um processo importante do crivo que a empresa está buscando no mercado. Conseguimos fazer uma ampla seleção e adiantar a primeira etapa para contratação. Na próxima semana, devemos chamar bastante destes currículos colhidos aqui no evento”, afirmou. Dentre os postos ofertados no feirão, o Fort Atacadista busca preencher vagas de auxiliares de cozinha e operadores de caixa.



Outra empresa estreante em eventos do município nestes moldes, a rede de hotelaria Accor Brasil ofereceu vagas para as funções de camareira, garçonete e recepcionista, oportunidades também foram abertas para PCDs (Pessoas com deficiência). Para a diretora de RH do grupo, Aline de Almeida Pirani, a ação do poder público facilita o ciclo de contratações. “Estamos oferecendo estas vagas, mas o feirão permite acesso a muitos outros perfis profissionais, que, automaticamente, são captados por nós. Uma oportunidade em que todos ganham”, avaliou.



EMPRESAS – Além das empresas mencionadas, a lista de participantes foi composta ainda por Colgate, Rede D’Or, Patriani, Bem Barato, Max Atacadista, Supermercado Joanin, Sonda, Armando Veículos, Lojas Mel, Mc Donald’s, Ciee, Gráfica Santa Maria, BRS Facilities, ABC Sam, Intense RH, Itemm, Safety, TGA, Brasanitas, Grupo GPS LC Restaurantes, Ruf Martins, KSE, Grupo Souza Brasil, Altwin Electric, Skytel, Rheferência, Grupo Equipe, Nova Brasil, Starseg, Teleperformance, RS Serviços, Camp Piero Poloni, Siscom, Guima, Vedraga, De Luca Serviços, Resolv, Grupo GR, Sanserv e Sodiprom.



AÇÕES COMPLEMENTARES – Como incremento à tradicional estrutura dos feirões de emprego de São Bernardo no Ginásio Poliesportivo, o evento registrou também outros serviços complementares, gratuitos à população, como vacinação, exames de mamografia, teste de HIV e sífilis, assistência jurídica pela Faculdade de Direito de São Bernardo, espaço cultural com doação de livros e recreação para crianças e jovens.

Omar Matsumoto/PMSBC