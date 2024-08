Feira Virtual Emprega oferece mais de três mil vagas em todo País

A Feira Virtual Emprega, que acontecerá dias 10 e 11 de setembro, em um ecossistema virtual de empregabilidade interativo em 3D, oferecerá palestras ao vivo, networking com recrutadores, atividades de desenvolvimento e mais de três mil vagas de estágio, trainee e emprego em diversas empresas de todo o Brasil, além de oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD). Jovens universitários ou que já concluíram cursos de formação profissional já podem se inscrever e garantir acesso antecipado a diversos conteúdos através do link. A inscrição prévia é importante para a organização do tempo e escolha dos temas que vão ao encontro dos objetivos do candidato.

O Emprega terá ambientes virtuais com atividades e conteúdos exclusivos para o desenvolvimento profissional do candidato, espaços para bate-papo com recrutadores e especialistas, além de treinamentos alinhados ao dia a dia das empresas e às melhores práticas de mercado. Serão mais de 30 empresas parceiras divulgando vagas, com uma seleção especial das melhores oportunidades do mercado, reunidas para os participantes em um só local. Será emitido certificado de participação com horas complementares.

“O verdadeiro propósito do Feira Virtual Emprega é impulsionar a empregabilidade de jovens profissionais. Para chegar lá, precisamos conectar estudantes e empresas, com vagas, networking e apresentação das marcas empregadoras e, sobretudo, promover o desenvolvimento profissional, complementando o que eles aprendem na universidade com novas ferramentas, metodologias e conhecimentos práticos de mercado. E isso será feito com a parceria das empresas, que oferecerão aos participantes do Emprega conteúdos e treinamentos utilizados para capacitar seus estagiários e recém-formados”, explica Marc Olivero, idealizador do projeto e diretor-executivo da Vero Solutions.

Entre as ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento disponíveis no evento está a aplicação de um game para avaliação das soft skills mais importantes para os recrutadores, baseado na metodologia Situational Judgment Test (SJT). O Soft Skills Game utiliza situações reais e desafiadoras relacionadas ao mundo do trabalho e tem como principal objetivo mapear as competências comportamentais dos participantes.

Data: 10 e 11 de setembro

Link para inscrição:

https://pre-registro.verosolutions.com.br/feiravirtualemprega?origem=Imprensasp&utm_source=imprensasp&utm_medium=emprega&utm_campaign=feiravirtual