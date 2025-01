Feira de ciências e engenharia da USP divulga lista de projetos finalistas

A lista dos projetos finalistas da 23ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), promovida pelo Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), com apoio da Escola Politécnica (Poli) da USP, está disponível na internet. São 276 trabalhos selecionados que se destacaram entre cerca de 2.700 projetos inscritos, demonstrando criatividade, rigor científico e potencial de impacto. Os projetos finalistas foram escolhidos após um criterioso processo de avaliação conduzido por pesquisadores da USP. A lista completa dos finalistas está disponível no site da feira neste link.

Os jovens cientistas terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos a professores, pesquisadores, patrocinadores e ao público em geral na Mostra Presencial de Projetos que será realizada na USP, em São Paulo, de 24 a 28 de março de 2025. Paralelamente, os projetos finalistas também serão exibidos na Mostra Virtual da Febrace, permitindo maior alcance e interação com espectadores de todo o Brasil.

Os melhores projetos serão reconhecidos com troféus, medalhas e certificados durante a cerimônia de premiação, marcada para o dia 28 de março de 2025. Além disso, diversas instituições parceiras concederão prêmios aos projetos que se destacarem.

Um dos pontos altos será a seleção de nove projetos que representarão o Brasil na Regeneron Isef 2025, maior feira pré-universitária do mundo, que acontecerá em maio, nos Estados Unidos.

Maior feira de ciências do Brasil, a Febrace já teve 22 edições anteriores. De acordo com a coordenadora geral, Roseli de Deus Lopes, os projetos submetidos mostram não apenas excelência científica, mas também refletem a preocupação dos jovens com questões globais. “A Febrace é um espaço único para estimular o pensamento crítico e a inovação em jovens estudantes, além de criar pontes entre o conhecimento científico e os desafios reais da sociedade”, destaca Roseli.

Estímulo à inovação

A Febrace é um movimento nacional de estímulo à cultura científica, à inovação e ao empreendedorismo na educação básica (fundamental, média e técnica), e seus principais objetivos são estimular novas vocações em ciências e engenharia, e induzir práticas pedagógicas inovadoras nas escolas. A feira também propicia a aproximação entre escolas e universidades e a interação espontânea entre estudantes, professores, profissionais e cientistas, criando espaços para a troca de experiências, de novas oportunidades e de ampliação das fronteiras do conhecimento.

O evento tem o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Ministério da Educação (MEC), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Petrobras, Samsung a Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, Instituto 3M, Rede Globo e TV Cultura.

Para mais conferir os finalistas da edição 2025 clique aqui e, para mais informações sobre a feira, acesse a página febrace.org.br.