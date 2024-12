Etecs classificam 14 projetos para edição 2025 da Febrace

Estudantes e professores de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de diversas regiões do Estado mais uma vez representarão o Centro Paula Souza (CPS) na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). Ao todo, foram selecionados 14 trabalhos de 12 Etecs para disputar a final da 23ª edição do evento, que será realizado no campus Butantã, da Universidade de São Paulo (USP), entre os dias 24 e 28 de março de 2025. A mostra contará com 300 projetos de estudantes matriculados nos últimos anos do Ensino Fundamental, no Ensino Médio ou Técnico de instituições públicas e privadas de todo o Brasil.

Promovida anualmente pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), por meio do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI-Epusp), a Febrace tem como objetivo estimular a cultura científica, o saber investigativo, a inovação e o empreendedorismo em jovens e educadores, despertando novas vocações em ciências e induzindo práticas pedagógicas inovadoras nas escolas.

Premiação

Durante a mostra, os projetos serão avaliados e os quatro melhores colocados em cada categoria receberão troféus, medalhas e certificados. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 28 de março de 2025. Diversas instituições públicas e privadas também oferecerão prêmios, como estágios, bolsas de estudo, equipamentos eletrônicos, visitas técnicas e credenciais para participação em outras feiras nacionais e internacionais. Serão ainda selecionados nove projetos, cujos autores irão representar o Brasil na maior feira pré-universitária do mundo: a Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair), programada para maio de 2025, nos Estados Unidos.

Na mesma semana, os 300 projetos serão exibidos na mostra virtual da Febrace. Os autores terão a oportunidade de divulgar suas ideias em formato online para o público em geral. Já na mostra presencial, os jovens poderão interagir pessoalmente com educadores, pesquisadores, patrocinadores e visitantes.

Na edição de 2024 da Febrace, quatro unidades do CPS conquistaram cinco prêmios. Um dos destaques foi a Etec Profª Maria Cristina Medeiros, de Ribeirão Pires, que faturou dois troféus com o projeto Rastreamento do movimento ocular utilizando visão computacional para auxílio na comunicação de pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA): terceiro lugar em Ciências Exatas e o Prêmio Especial do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo. Saiba mais

