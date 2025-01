FECAP oferece bolsas de estudos para cursos de graduação em SP

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), uma das instituições de ensino mais respeitadas do Brasil, está oferecendo mais de 40 bolsas de estudos integrais ou parciais para cursos de Graduação em 2024 na capital paulista, em seu campus localizado na Liberdade, região central de São Paulo. A iniciativa reforça o compromisso do centro universitário com a inclusão, oferecendo oportunidades reais para o acesso à educação superior de qualidade.

As oportunidades são para alunos que se destacam como atletas; estudantes pretos, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência; mulheres com interesse em tecnologia e jovens de baixa renda. As inscrições são realizadas pelo site da FECAP. Os candidatos devem se atentar às especificidades de cada processo seletivo.

BOLSA ATLETA

A “Bolsa Atleta” é destinada a estudantes com destaque no esporte. O programa oferece bolsas de estudo integrais para cursos de Pós-graduação Lato Sensu e percentuais variados (30%, 50% ou 70%) para Graduação, dependendo do desempenho técnico dos candidatos. Para participar, os candidatos à bolsa devem estar inscritos nos processos seletivos da FECAP, como Vestibular Agendado, Vestibular Desafio ou ingresso via ENEM.

Os benefícios abrangem desde a matrícula até as mensalidades do semestre, incentivando alunos a conciliar desempenho esportivo e acadêmico. A iniciativa visa promover a prática esportiva e fortalecer a participação da instituição em competições universitárias, como a Economíadas, na qual a FECAP acumula títulos expressivos.

Para manter a bolsa, é necessário cumprir os requisitos acadêmicos e esportivos, como frequência mínima de 75% nos treinos e competições oficiais, além de aprovação em todas as disciplinas do curso.

Candidatos já matriculados nos cursos de Graduação não são elegíveis, exceto para bolsas de Pós-graduação. É imprescindível atender aos critérios de desempenho acadêmico e esportivo especificados no regulamento. As inscrições acontecem até 22 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site oficial da FECAP: clique aqui.

Após a inscrição, o candidato deve se atentar às etapas seguintes do processo seletivo:

Envio de Documentação: Após o contato da Coordenação de Esportes e da Atlética FECAP, será solicitado o preenchimento de formulário, envio de vídeo, fotos e documentos comprobatórios.

Avaliação: Os candidatos serão analisados por meio de critérios técnicos e históricos esportivos. As notas serão atribuídas pela Coordenação de Esportes e Presidência da Atlética.

Prova Prática: Candidatos pré-selecionados serão convocados para demonstrar habilidades em suas modalidades esportivas.

Resultado: A comunicação final será feita por e-mail, orientando os aprovados sobre os próximos passos.

BOLSA DIVERSIDADE

A “Bolsa Diversidade” promove inclusão e acessibilidade ao ensino superior para estudantes pretos, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência, oferece bolsas de estudos parciais, cobrindo 50% do valor das mensalidades. As inscrições estão abertas até 22 de janeiro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente pela página oficial da FECAP: clique aqui.

As vagas são para os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas e Secretariado e Assessoria Executiva.

Os interessados devem cumprir os seguintes requisitos:

Ter participado do ENEM 2023 ou 2024, com média mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação; ou ter realizado Vestibular Agendado da FECAP;

Estar cursando sua primeira graduação;

Possuir renda familiar bruta mensal per capita de até três salários-mínimos;

Ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em instituição privada.

Além disso, os candidatos não podem ter vínculo acadêmico anterior ou ativo com a FECAP. A seleção será feita com base na média aritmética das notas obtidas no ENEM, seguindo critérios de desempate como maior nota na redação e desempenho em áreas específicas; ou da pontuação no Vestibular Agendado da FECAP. A comprovação de renda e entrega de documentação devem ser realizadas até o dia 29 de janeiro de 2025.

O resultado será publicado em 05 de fevereiro de 2025, no site da FECAP. Os aprovados devem realizar a matrícula até 20 de fevereiro de 2025.

BOLSA MULHERES NA TECNOLOGIA

A “Bolsa Mulheres na Tecnologia” concede bolsas de estudo integrais (100%) para cursos de tecnologia no primeiro semestre de 2025. As vagas são destinadas a mulheres brasileiras que desejam cursar Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação ou Ciência de Dados e Inteligência Artificial. As inscrições acontecem até 22 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site oficial da FECAP: clique aqui.

A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão feminina em áreas estratégicas e de alta demanda no mercado de trabalho, capacitando mulheres de baixa renda e impulsionando a diversidade no setor tecnológico.

Para participar, as candidatas devem atender aos seguintes critérios:

Ter realizado o ENEM em 2023 ou 2024, com média igual ou superior a 450 pontos e nota maior que zero na redação. Caso não tenham participado do ENEM, será possível realizar o Vestibular Agendado da FECAP.

Ter concluído o Ensino Médio integralmente em escolas públicas ou como bolsista integral em escolas particulares.

Apresentar renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário-mínimo estadual vigente.

Após a inscrição, as candidatas devem enviar a documentação comprobatória por e-mail até 29 de janeiro de 2025, seguindo as orientações do edital. O resultado será divulgado no site da FECAP em 5 de fevereiro de 2025, e as aprovadas deverão realizar a matrícula entre 20 de fevereiro e 25 de fevereiro de 2025.

BOLSA SOCIAL

A “Bolsa Social” concede bolsas parciais com 50% de desconto, para o primeiro semestre de 2025. A iniciativa é destinada a estudantes com renda per capita familiar bruta de até três salários-mínimos estaduais e busca ampliar o acesso à educação superior de qualidade. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da FECAP até 22 de janeiro de 2025 por meio do link: clique aqui.

As vagas são para os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas e Secretariado e Assessoria Executiva.

Após a inscrição, os documentos comprobatórios deverão ser enviados por e-mail até 29 de janeiro de 2025. Os candidatos serão classificados com base na média aritmética das notas do ENEM ou do Vestibular Agendado. Em caso de empate, serão considerados critérios como a nota da redação e desempenho nas provas específicas. A lista dos aprovados será divulgada no site da FECAP em 5 de fevereiro de 2025.

Para concorrer, o candidato deve atender aos seguintes critérios:

Ter participado do ENEM em 2023 ou 2024, obtendo média mínima de 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação. Quem não tiver feito o ENEM poderá optar pelo Vestibular Agendado.

Não possuir graduação concluída ou vínculo acadêmico ativo em outras instituições de ensino superior.

Ter cursado o Ensino Médio integralmente em escola pública ou como bolsista integral em instituição privada.

Apresentar a documentação exigida, disponível no edital.

Para manter o benefício, os bolsistas devem cumprir requisitos acadêmicos, como aprovação em pelo menos 75% das disciplinas cursadas em cada período letivo. Casos excepcionais poderão ser avaliados mediante solicitação de reconsideração.