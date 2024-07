Vestibular da FECAP oferece bolsas de estudos em São Paulo

O processo seletivo da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) oferece bolsas de estudos de até 100% para o segundo semestre de 2024. A prova está marcada para o próximo dia 03 de agosto, sábado, às 9 horas, no campus Liberdade. As vagas são limitadas, e os interessados devem se inscrever e acessar o edital completo, na página oficial do Vestibular Desafio.

Durante a avaliação, os candidatos terão três horas para demonstrar seus conhecimentos. A prova consiste em uma redação e 40 questões de múltipla escolha, abrangendo 14 questões de interpretação de textos, 14 questões de raciocínio lógico e matemático, e 12 questões de atualidades, geografia e história. A redação será avaliada com base em critérios de clareza, argumentação e criatividade.

Confira abaixo os cursos oferecidos pela FECAP:

Administração (8 semestres, modalidade presencial)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (4 semestres, modalidade presencial)

Ciências Contábeis (8 semestres, modalidade presencial)

Ciência da Computação (8 semestres, presencial)

Ciência de Dados e Inteligência Artificial (8 semestres, modalidade presencial).

Ciências Econômicas (8 semestres, modalidade presencial)

Publicidade e Propaganda (8 semestres, modalidade presencial)

Relações Internacionais (8 semestres, modalidade presencial)

Relações Públicas (8 semestres, modalidade presencial)

Secretariado e Assessoria Executiva (6 semestres, modalidade presencial)

A FECAP desafia os candidatos a embarcar em uma jornada de descoberta e aprendizado com propósito de construir um futuro extraordinário. O Vestibular Desafio é uma sua chance de alcançar objetivos acadêmicos e profissionais: nossos ex-alunos têm alcançado grande sucesso em suas carreiras, com uma taxa de empregabilidade acima da média e uma rede de contatos valiosa; e nossos cursos contam com qualidade, infraestrutura de ponta e corpo docente de excelência são os alicerces para a realização dos seus sonhos.