FebraTêxtil 2025: Etiqueta Certa passa a atender legislação francesa

A Etiqueta Certa, plataforma de conformidade regulatória de etiquetas para produtos têxteis, acaba de anunciar mais um passo em direção ao mercado internacional: agora, o sistema é capaz de criar automaticamente etiquetas para produtos que seguem a legislação e o idioma franceses.

Esta é a primeira inclusão de um país europeu no sistema. De acordo com Karine Liotino, CEO e sócia-fundadora da startup, a escolha se deu devido à alta demanda de clientes para estarem em conformidade com a legislação da França, além do desejo de exportar com segurança.

Lançada em 2017, a Etiqueta Certa ajuda marcas, confecções e varejistas de moda a evitarem prejuízos financeiros, e a otimizarem a eficiência operacional na produção de etiquetas. Um layout incorreto de etiquetas, com informações ausentes ou divergentes, pode gerar grandes perdas financeiras e operacionais para um negócio de moda. “Quando falamos de exportação e importação de produtos têxteis, as etiquetas em não conformidade com as regulamentações dos respectivos países podem ser impedidos de entrar no destino final, ocasionando a perda de lote de produtos, além de multas decorrentes”, explica Karine.

Como funciona

A plataforma Etiqueta Certa visualiza a interface em português, e a inteligência do software cria de forma intuitiva o layout das etiquetas no idioma francês, automaticamente em conformidade com as leis da França. Durante a FebraTêxtil 2025, será demonstrado o funcionamento dessa etiquetagem, além de ter um espaço disponível para dúvidas.

“A novidade reflete o nosso compromisso em atender as necessidades dos nossos clientes, e expandir nossas soluções para mercados internacionais. A inclusão da legislação francesa em nosso sistema representa um marco importante no nosso crescimento, pois reafirma a nossa posição como uma plataforma inovadora e essencial para marcas e confecções que desejam exportar com segurança e eficiência”, reitera Karine.

Com mais de 200 fornecedores e 1.100 marcas atendidas, além de mais de 400 mil modelos de etiquetas desenvolvidas na plataforma, a Etiqueta Certa segue focada em inovar e proporcionar eficiência operacional, consolidando-se como uma aliada estratégica para empresas têxteis que desejam operar no mercado internacional.