Brasil Fashion Designers 2025 revela novos talentos e premia Mariana Rossetto

O Brasil Fashion Designers (BFD) 2025 celebrou mais uma edição de sucesso, revelando novos talentos da moda nacional durante a FebraTêxtil, no Expo Center Norte. A grande vencedora foi Mariana Rossetto, que conquistou a oportunidade de apresentar sua coleção na Expotextil Peru, um dos maiores eventos do setor na América Latina. Com todas as despesas pagas, a designer levará seu trabalho ao público internacional, ampliando sua visibilidade e consolidando sua trajetória no mercado.

Destaques da competição

O segundo lugar ficou com Lívia dos Passos, que se destacou pelo design inovador e refinamento técnico. Já o terceiro lugar foi conquistado por Douglas Lopes, reconhecido pela criatividade e excelência na confecção de suas peças. Na quinta-feira (20), o evento ainda contará com a escolha do público, onde os looks dos finalistas serão expostos para uma avaliação especial.

As coleções dos finalistas foram apresentadas em um desfile exclusivo para um time de jurados renomados, como Chico Gonzalez (Vicunha), Eduardo Viveiros (L’Officiel), André Hidalgo (Casa de Criadores), Fred Haydu (Revista Têxtil), João Braga (pesquisador de moda), Marta De Divitiis (ex-editora da Revista Têxtil) e Miguel Santos, vencedor do último BFD.

Homenagem a Vivi Haydu

Divulgação

Nesta edição, o concurso celebrou a trajetória de Vivi Haydu, uma figura icônica da moda brasileira, com o tema: Vivi Haydu – O Legado de uma Mulher de Vanguarda. Nascida no Egito e radicada no Brasil desde 1957, Vivi foi responsável por transformar a Fenit (Feira Nacional da Indústria Têxtil) em uma plataforma global, promovendo o design brasileiro no cenário internacional.

A vencedora Mariana Rossetto, estudante de Design de Moda pela FAM, mergulhou na história de Vivi Haydu para criar sua coleção. “Quando vi que o tema era sobre Vivi, fiquei encantada! Aprofundei-me em sua trajetória e me inspirei em suas fases como jovem modelo e diretora da feira”. Após o desfile, Mariana recebeu um elogio especial: “O filho da Vivi me procurou e disse que viu a mãe refletida no meu look. Saber que ela usaria minha peça foi a maior validação do meu trabalho!”

Com patrocínio da Vicunha, Andrade Máquinas, Silmaq e Bonor, o Brasil Fashion Designers reafirma sua posição como uma plataforma essencial para o desenvolvimento da nova geração de designers brasileiros. O evento fortalece a moda nacional ao promover a criatividade, a inovação e a integração entre estudantes, profissionais e a indústria têxtil.